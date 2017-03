Rekdal: - Få Sander Berge inn på laget

ANNONSE

BELFAST (Nettavisen): Den største overraskelsen i Lars Lagerbäcks første startellever som norsk landslagssjef var for mange at debutant Sander Berge ikke var blant de utvalgte.

Håvard Nordtveit, som Lagerbäck etter kampen trakk fram som en av Norges beste i 2-0-tapet i Nord-Irland, ble foretrukket som Stefan Johansens makker.

- Få Berge inn!

Tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal kommer med følgende råd til Lars Lagerbäck før de kommende kampene.

- Med det mannskapet vi har, er det ingen grunn til å vente med å kjøre inn Berge, for han har en fantastisk utvikling. Få ham inn og bygg ham opp! Det er mitt råd, men det er ikke jeg som tar ut laget, sier Rekdal til Nettavisen etter søndagens kamp i Belfast.

Les også: Nyland i Tyskland: - Uretterdig at jeg ble vraket



En sedvanlig beskjeden Berge er selv godt fornøyd med å få et drøyt kvarter i debuten for Norge.

- Det er noe jeg prøver å tenke veldig lite på, sier Berge konfrontert med Rekdals uttalelser.

- Det at jeg får oppleve den kampen her og i tillegg avslutte uka med å få spille 15-20 minutter mot Nord-Irland, som er et godt fotballag, var moro, sier Berge til Nettavisen.

Les også: Dio om ny vraking: - Mer avslappet nå

På pressekonferansen etter kampen forsvarte Lars Lagerbäck bruken av Håvard Nordtveit.

- Det handlet om helheten og prestasjonen han har hatt på treningene denne uken. Jeg synes han var blant våre klart beste spillere i dag, så jeg angrer definitivt ikke i ettertid på det valget, sa Lagerbäck.

FORSVARTE BRUKEN AV NORDTVEIT: Lars Lagerbäck.

Rekdal: - Kan diskutere hvilket nivå vi er på

Det ble en ny tung kvalifiseringskamp for Norge, og Kjetil Rekdal måtte skuffet se laget han representerte 83 ganger, gå av banen med null poeng.

- Vi er jo ikke i nærheten av poeng. Vi slipper inn mål etter ett minutt og har ett skudd på mål i førsteomgang, som går i tverrliggeren. Vi greier å få et visst trøkk på Nord-Irland i andre omgang, men klarer ikke å skape den opplagte målsjansen som kan gi oss 2-1 og en inngang i kampen igjen. Det var en fortjent seier til Nord-Irland, oppsummerer Rekdal overfor Nettavisen.

- Er det som ventet at Lagerbäck trenger mer tid med dette laget?

- Ja, det er klart det. Noe kan du få til på fem dager og noen ganger trenger du lenger tid for å få det til, men det er mye av det samme som går igjen. Vi taper viktige dueller og havner under, slipper inn enkle mål. Når det virkelig trengs at noen står opp og frem, så skjer ikke det. Det blir helt flatt. Da kan du sikkert diskutere hva slags nivå vi egentlig ligger på. Det har skjedd såpass mange ganger nå.

KLAR TALE: Kjetil Rekdal mener Nord-Irland vant søndagens kamp fullt fortjent. Den tidligere landslagskapteinen ettelyser noen som står opp når det butter.

- Har skuffet så mange ganger nå

- Hva er det som skuffer deg mest mest?

- At vi ikke plager Nord-Irland på noe tidspunkt i løpet av kampen. Vi skaper ikke noe skikkelig trøkk på dem og får ikke dem til å slite. De har ganske god kontroll.

- Basert på prestasjoner i klubblagene har Norge flere formspillere i troppen. Hvorfor lykkes det ikke på landslaget?

- Om det er sammensetting av gruppa eller om det er måten vi spiller på eller formasjon, vet jeg ikke. Så nær er jeg ikke innpå. Jeg uttaler meg bare om det jeg ser. Det er ikke sånn at én mann eller én spiller er syndebukk. Men denne gruppen her har skuffet ganske mange ganger nå. Det må noe til for å få løftet oss oppover igjen. Jeg nekter å tro at vi er såpass tynne som vi viser.

MARERITTSTART: Nord-Irland tok ledelsen mot Norge før to minutter var spilt.

- Dæhli og Berge hjalp

Eurosports ekspertkommentator mener både Mats Møller Dæhli og Sander Berge tilførte Norge sårt tiltrengt kreativitet da de entret banen.

- Sånn som det blir i førsteomgang, kommer Nord-Irland og låser oss hver gang. Da blir det langt fra Jarstein og da spiller vi på styrkene til Nord-Irland. Det blir masse dueller og der taper vi stort sett det som er, og vi taper andreballene i tillegg.

- Da er Sander en som kan ta ned ball, dra av en mann og skape litt annen dynamikk i det. Han skiftet jo inn Dæhli tidlig i andre omgang for å prøve å få den dynamikken. Det hjalp jo, og jeg mener det hjalp da Sander Berge kom innpå også, mener Rekdal.

Neste VM-kvalifiseringskamp for Norge er hjemme mot Tsjekkia på Ullevaal 10. juni.

Har du fått med deg denne populære videoen?