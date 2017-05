ANNONSE

En av dem er fylkesrådmann Rune Haugsdal i Hordaland, som med en lønn på 1.601.000 kroner tjente 8.000 kroner mer enn statsminister Erna Solberg (H) i 2016, skriver Kommunal Rapport.

– Jeg kom fra det private næringsliv og tok med lønnen da jeg ble rekruttert inn i det offentlige. Ut over det vil jeg ikke kommentere saken, sier Haugsdal.

Statsrådene hadde en lønn på 1.294.216 kroner i 2016.

Haugsdal er ikke alene om å ta med seg lønnen fra næringslivet inn i den nye jobben. Da rådmann Christian Fotland i Os ble hentet fra en direktørstilling ved Høgskolen i Bergen i 2015, ble kravet om lønn innfridd av kommunen.

– Han ønsket at lønnen som rådmann, skulle matche lønnen han hadde. Vi var enige om 1,3 millioner. Det er han verdt. Det koster å få tak i de gode folkene. Vi er en vekstkommune, og det er krevende tider, sier Os-ordfører Marie Elisabeth Bruarøy (H).

Under Haugsdal på lønnstoppen ligger Stavangers rådmann Per Kristian Vareide og rådmannen i Askøy kommune, Eystein Venneslan. De to tjente henholdsvis 1.505.000 og 1.500.000 kroner i 2016.

Blant de 23 kommune- og fylkeskommunelederne som tjener mer enn statsrådene, er tre kvinner. Av dem er det kommunaldirektør ved byrådslederens kontor i Oslo, Tale Teisberg, som tjener mest. I 2016 hadde hun en årslønn på 1.325.000 kroner.

(©NTB)

Har du sett denne videoen?