Det tyske tennishåpet Alexander Zverev (20) måtte si takk for seg i Roland-Garros-turneringen i 1. runde. Den spanske veteranen Fernando Verdasco ble for sterk.

34 år gamle Verdasco slo niendeseedede Zverev med 6-4, 3-6, 6-4, 6–2. Zverev spilte seg opp blant de ti beste på verdensrankingen i forrige uke. Nå ble det bråstopp på grusen i Paris for den storvokste spilleren fra Hamburg.

Tredjeseedede Stan Wawrinka hadde ingen problemer med å slå slovaken Jozef Kovalik i tre strake sett i sin førsterundekamp.

Kvinneklassen hadde sin stjernesmell mandag da toppseedede Angelique Kerber måtte si takk for seg. Tirsdag måtte en annen høyt seedet spiller forlate turneringen. Britiske Johanna Konta røk ut for Hsieh Su-wei fra Taiwan til tross for at den britiske niendeseedede spilleren vant det første settet.

