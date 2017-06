ANNONSE

Fredag ble det klart at den tyske klubben 1860 München ikke får fornyet klubblisens, og blir dermed nedgradert til fjerde eller femte nivå i tyske seriefotball.

Dermed blir også spillerne i klubben, som dette året rykket ned fra 2. Bundesliga, fristilt. Det inkluderer Christian Gytkjær, som i januar i år dro fra Rosenborg til klubben i Syd-Tyskland.

Tilbake i Haugesund

Nå er dansken tilbake i Haugesund, der han spilte før karrieren fortsatte i Rosenborg, men Gytkjær regner ikke med et comeback i Eliteserien med det første.

Det til tross for at flere klubber i Eliteserien garantert har merket seg at Gytkjær er ledig på markedet.

- Jeg må avvente og se hva som kommer. Jeg trivdes godt i Eliteserien, men akkurat nå frister det ikke med en retur. Jeg har litt andre prioriteringer, men man kan jo aldri utelukke noe, sier spilleren til TV 2 Sporten.

- Stor interesse

Han forklarer til tv-kanalen at han er i byen for å besøke lillebror Frederik, som spiller i Haugesund.

Selv om storebror Christian nå er kontraktsløs, fortviler han ikke over situasjonen av den grunn. Han regner med at en ny klubb blir klar i løpet av ikke alt for lang tid.

– Agenten min sier at det allerede er stor interesse, så jeg tar et par ukers ferie, så ser vi hva som skjer etter det, sier Gytkjær til TV 2 Sporten.

Har du sett denne?

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!