Endelig lykkes Viking

Kajsa Frick er aktuell i dagens V65-omgang. foto : h : foto: hanold/foto-mike rttvik

En strålende lørdag venter, og det meste av fokuset er selvfølgelig rettet mot jackpotomgangen i V75. Over 800 000 ekstra i sjuerpotten, og V75-1 i Bergen starter som vanlig kl.15.00. Dagen avrundes med en vidåpen V65-omgang fra Bollnäs. Her starter V65-1 kl.19.40.



En svært vrien V65-omgang venter fra Bollnäs denne kvelden, og det burde bli flotte kroner for de med seks riktige. Det vrimler nemlig av høyaktuelle skrellobjekter i denne omgangen! Vi har som vanlig lagt ned en grundig jobb med løpene, og håper å sende nettopp deg til lukene!



Dagens beste banker:

V65-2 : 9 Haga Viking – Er en KANON i grunnlaget, og den har fakta et latterlig lavt grunnlag i forhold til kapasitet. Vant på en «ÅKER» av en bane i sitt siste løp før pause, og den banen var i hvertfall to sekunder tung. Kommer nå ut etter en pause, den så fantastisk fin ut i et jobb på onsdag, og den skal være på omtrent samme nivå som når den radet opp i vinter. Jan Olov Persson kjører i Jan Ove Olsens sitt fravær, og en Persson i stoform burde passe bra på denne. Har en stor sjanse! HADDE 50,1% AV INNSATSENE PÅ SEG NÅR VI LA UT DETTE TIPSET.

Dagens supersjokk:

V65-3 : 7 Moon’s Black Lady – Blir ikke helt tatt på alvor, men fakta er at denne har vært MEGET GOD de siste gangene. Nest sist blir den brukt mye underveis, får ikke helt fritt frem tilslutt, og den var ikke tom. Nå sist får den en beintøff reise, og den er kolossalt tapper i nederlaget. Gikk altså 15,7/2140ma, og da gjorde den all jobben selv. Her er den helt riktig ute når det gjelder motstand, og får kusken til styringen sin så kan denne slå til som en ordentlig bombe! OBS! HADDE 1,3% AV INNSATSENE PÅ SEG NÅR VI LA UT DETTE TIPSET.

