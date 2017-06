Ny undersøkelse: Dette merket har de frekkeste sjåførene

Hvilke bilmerker har de mest rolige sjåførene – og hvilke har de frekkeste? Over 1000 respondenter har sagt sin mening om akkurat det, i en ny undersøkelse gjort av analyseselskapet YouGov, på vegne av EasyPark

Jo, det kan være billigere å få bot enn å betale parkering

Her kommer det tydelig fram at nordmenn forbinder bilmerker med kjørestil. Trygge sjåfører kjører Toyota og Volvo. Frekke sjåfører kjører BMW og Audi. Undersøkelsen avslører hva folk tenker om deg ut fra hvilket bilmerke du har.

De rolige kjører Toyota...

Ni av ti nordmenn er enige om at Audi- og BMW-sjåfører er mindre hyggelige i trafikken. Seks av ti peker på at BMW, mens tre av ti synes Audi-sjåførene er frekkest.

Med hensyn til hvilket bilmerke som har de mest rolige sjåførene, kommer Toyota best ut.

Tre av ti nordmenn mener at Toyota-sjåførene er de roligste. Rett etter følger Volvo-sjåførene. Henholdsvis 27 og 26 prosent av de spurte oppfatter også Volvo- og Toyota-sjåførene som tryggest.

ROLIG: Toyota- og Volvo-sjåførene regnes som de roligste.

Denne Toyotaen er helt legendarisk

Kjører aktivt

– Slike undersøkelser skal man naturligvis ta med en stor klype salt. Jeg tror både fordommer og misunnelse vil spille inn her. Trekløveret BMW, Audi og Mercedes er altså på topp blant sjåførene som blir oppfattet som de frekkeste. I noen tilfeller stemmer det helt sikkert, men jeg har vondt for å tro at bildet er så entydig. Det blir jo også et element av synsing. Det noen selv kanskje ser på aktiv, men trygg kjøring, kan andre oppfatte som temmelig aggressivt, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Men at kjørestil varierer mellom merkene, mener han likevel er et faktum.

– Helt klart! Her handler det også om alder og generell bilinteresse. BMW velges for eksempel ofte av folk som genuint liker å kjøre bil. Dermed kjører de gjerne også mer aktivt. I motsatt ende: De bare ”bare” skal ha en bil. De kjører nok ofte mer defensivt, men de kan også oppføre seg uforutsigbart.

Er dette den mest harry SUV-en?

Får oversikt over parkeringsplasser

I undersøkelsen har man også spurte hvilke bileiere som er dårligst på parkering. Kanskje noe overraskende kommer BMW ut øverst der også.

– Jeg tror alle kan kjenne seg igjen i at leting etter parkeringsplass og kompliserte betalingsløsninger kan påvirke både humør og temperament når man har dårlig tid. Ut fra undersøkelsen kan det se ut som flere har behov for nye løsninger som gjør bilkjøring og parkering enklere, sier Ludvik Eide, markedsansvarlig i EasyPark, i en pressemelding.

På dette området skjer det nå mange ting. Blant annet app-løsninger som gjør at bommen automatisk åpner seg når du nærmer deg, og at betalingen går automatisk. En annen smart sak er at brukerne kan få oversikt over alle ledige parkeringsplasser i området de befinner seg i.

Se svarene fra undersøkelsen under:

Hvilke bilmerker mener du har de mest rolige sjåførene? Hvilke bilmerker mener du har de frekkeste sjåførene? Toyota Volvo Opel Volkswagen Ford Peugeot Nissan Mercedes BMW Audi BMW Audi Mercedes Volvo Volkswagen Toyota Peugeot Nissan Opel Ford

Artikkelen er først publisert på broom.no. Les også:

Villa D'Este: Den mest fasjonable utstillingen av dem alle

Bruktbil 2008 BMW X6 5.0i: Her har prisen virkelig stupt

Volvo 240: Koster mer etter 24 år enn den gjorde som ny

LES OGSÅ: Disse bileierne er aller mest fornøyd