Søndagens Premier League-rykter

Vi begynner hviledagen hos Daily Mail, som melder at Manchester United kan ferdigstille Nemanja Matic' signering mot slutten av neste uke. Det hevdes at Chelsea vil ha klar en erstatter før de slipper Matic til United.

Men The Sun skriver på søndag at overgangen for Nemanja Matic fra Chelsea til Manchester United kan settes på vent på grunn av uenigheter om bonusutbetalinger som Chelsea vil ha som en del av avtalen for den 28 år gamle serberen.

Spanske Mundo Deportivo skriver at Barcelona vil tilby Liverpool Rafinha, i et forsøk på å bytte til seg Philippe Coutinho. 24 år gamle Rafinha har vært koblet til Arsenal og Tottenham ved siden av Liverpool, og merseysiderne skal i utgangspunktet være villige til å punge ut 30 millioner pund for ham.

Siste nytt i overgangssagaen om Alexis Sanchez er at chileneren, ifølge Sunday Mirror, er klar til å levere inn en offisiell søknad om å forlate Arsenal. På den måten kan han tvinge frem en overgang til Manchester City.

Samtidig lurer PSG i bakgrunnen, skal vi tro Sunday Express. De skriver nemlig at den franske klubben, så fort de har fått på plass Neymar, vil legge 35 millioner pund på bordet for å sikre seg Alexis Sanchez fra Arsenal. Ingen små ambisjoner der i gården, med andre ord.

Philippe Coutinho vil be Liverpool-manager Jürgen Klopp om tillatelse til å dra til Barcelona. Om den 25 år gamle brasilianeren drar, kan Klopp komme til å peke seg ut Borussia Dortmunds 18 år gamle amerikaner, Christian Pulisic, som erstatter, skriver Sunday Mirror.

Sunday Telegraph skriver at Manchester City er tilbake på Uefas overvåkningsliste for finansiell fair play, etter å ha brukt 220 millioner pund på overganger denne sommeren.

Evertons Ross Barkley er ønsket av seks klubber, med Tottenham og Manchester City aller lengst fremme i rekken, skriver Daily Star på søndag.

«Når du en gang kommer, neste sommer,» synger kanskje José Mourinho på søndag. Sunday Express melder iallfall at Manchester United-manageren vil vente til neste sommer med å legge 90 millioner pund på bordet for Real Madrids Gareth Bale.

Sagaen om Gylfi Sigurdsson nærmer seg en slutt, iallfall om vi skal tro Swansea-manager Paul Clement. Han sier til Sky Sports at han vil ha en rask avklaring om islendingen, og slår fast at løsningen vil komme i løpet av «nær fremtid». Sigurdson er som kjent ønsket av Everton.

Manchester United er blitt koblet til Anderlechts midtbanespiller Leander Dendoncker. Ifølge lokalavisa Het Belang van Limburg er ikke en overgang for 22-åringen usannsynlig. «Hvis klubben er villig til å betale mellom 25 og 35 millioner euro, har vi et problem,» sier sportsdirektøren Herman van Holsbeeck til avisa.

Hull planlegger en permanent overgang for Bournemouth-forsvareren Marc Wilson, som tilbrakte siste halvdel av forrige sesong på lån i West Bromwich, skriver Mail on Sunday.

