Frykter krakk i boligmarkedet

Høy boligbygging og lav befolkningsvekst bekymrer: - Det er fare for krakk-scenario.

Det sier sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen til Dagens Næringsliv.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at Oslo hadde en befolkningsvekst på 240 personer i årets andre kvartal. Veksten har ikke vært lavere siden 2006.

Les også: DNB Markets mener norsk økonomi har snudd

Les også: Rekordmange boliger til salgs – over 900 visninger i Oslo

Samtidig viser SSB-tall at det fra august 2016 til juli 2017 ble gitt tillatelse til bygging av tilsammen 38.700 nye boliger.

– Det er fare for et krakkscenario, og prisene kan falle 20 prosent fra toppen på landsbasis i reelle termer. Det som er avgjørende nå er at boligbyggerne tar befolkningstallene til etterretning og ikke bygger for mye og for luksuriøst, sier Andreassen.

Les også: Spår prisras for gjennomsnittleiligheten på hele én million kroner

Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge tror ikke på krakk, men en priskorreksjon.

– Vi kan se flere måneder med prisnedgang fremdeles, men så vil det flate seg ut. Jeg mener vi står overfor en korreksjon og ikke krakk, sier han.