Utfordrende V65-omgang på Biri

Siv Emilie Løvvold er aktuell på Biri fredag. foto_Roger Svalsrød_hesteguiden.com

V4-opptur på Sørlandet 26. august! Kr.896 ble til Kr.9 112!

Undertegnedes V75-tips til hjemmebanen denne lørdagen var rett og slett ikke gode nok, men i V4-spillet gikk det heldigvis betydelig bedre. Det ble nemlig fullklaff for V4-bongen på Kr.896, og utbetalingen her ble deilige Kr.9 112,-. PS. En av dagens virkelige godbiter, Stram Vaier, var en vinner i finalen!

Lerum med supertips på Biri 25. august! Kr.936 ble til Kr.21 583!

Tipsene til Biri denne fredagen var enormt sterke, og i både V5-spillet + DD-spillet ble det fest! Vår store V5-bong på Kr.936 satt som spikret, og betalte ut hele Kr.21 583,-. DD ble ranket ut på en rekke med førstevalg på Thai Goodwill (2-valg) + Ambitious Voyager (3-valg, men vår banker).

Topptips ble servert i lunsjen 24. august!

Stjernesmellen, Cash In BN (12-valg/1,3%) var med på kun syv hester i V4-innledningen. I finalen satt vi igjen med åtte hester, og da er det litt surt å få inn favoritten. Vi måtte dermed nøye oss med Kr.4 191 innspilt på bongen til Kr.960,- i lunsjen fra Boden.

I lunsjen fra Forus ble det enkelt, og vårt minste V5-forslag på Kr.240 betalte ut Kr.749,-.

V5-suksess på Klosterskogen 24. august!

Det ble full valuta for de som kjøpte seg en V5-bong til Klosterskogen denne torsdagen. Kurt Leirvågs V5-bong til Kr.980 betalte nemlig ut hele Kr.12 706,-.! Tok du rygg på Leirvåg denne torsdagen?

V65-fullklaff på Sørlandet 20. august!

Undertegnedes største V65-bong til Kr.1 800 satt som et skudd denne søndagen. Utbetalingen ble meget fine Kr.12 183,-. Vertigo Unique (2-valg) innfridde som en vår herlige tipsener mot dagens nest tyngste favoritt, Global Rumor.

Systemfullklaff i Årjäng 20. august!

Undertegnedes Grand Slam V75-system (fire andeler a Kr.1 299) fanget opp supersjokket Quantum Outlook (1,4%), og dermed satt systemet som spikret. Utbetalingen ble Kr.13 909,-

Det ble LUKEFEST i V5-spillet på Biri sist fredag, og undertegnedes bong på Kr.936 betalte ut fantastisk fine Kr.21 583,-. Thai Goodwill (2-valg) + Ambitious Voyager (3-valg, men vår banker) var noen av godbitene som innfridde. Nå er vi selvfølgelig sugen på en ny opptur fra banen som ligger ved Mjøsas bredd, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 6 Myrviks Anton – Har en sjeldent fin oppgave foran seg her, og skulle det for en gang skyld klaffe litt, ja, da har den en topp mulighet i omgivelser som dette. Nå sist ble den tatt helt bort i nest siste sving, kom sterkt tilbake, men feilet altså i brekken. Hadde i hvertfall gått 25,0/2140mv uten den galoppen, og formen er langt vedre enn raden. Distansen på fredag er kun et pluss, og mot hester som heller ikke elsker å strekke på seg i tette oppløpsfighter så er vi inne på at det nå ENDELIG kan være duket. SPILLES!

V65-2 : 7 Aner Ikke – Sliter litt med aksjonen, men fungerer den som best for dagen, ja, da skal den duge godt i et «skrotløp» som dette. Nå sist ble det for tøft, men da var den også ute mot Moe Tyr… Her er det ned noen klasser når det gjelder motstand, og sjansene burde være fine. Settes først i et dårlig løp.

V65-3 : 8 Stina Mi – Her lukker mange spillerne øyne, og streker av for de fleste startende. Det gjør ikke vi, for her skal vi spille et helfrekt objekt som vi fakta tror HARDT på! Stina Mi er en hoppe med bra kapasitet, og den er BETYDELIG bedre enn det grunnlaget den har på konto. Nå sist gikk den 26,8/1900m etter en tidlig galopp, og da ble den heller ikke kjørt i bunn. Blir ENORMT kuskeplusset med Gunnar Austevoll denne fredagen, og nettopp Gunnar mener vi bestemt vil passe på en type hest som dette. Lar seg ikke stoppe i en feilfri utgave? VI TROR HARDT!

V65-4 : 9 Rappfrøya – Tror vi er best i dette feltet, og feilfritt skal den ikke bli enkel å ha med å gjøre. Kom strålende tilbake etter galopp ca 800m fra mål sist, og på klokken stod det 27,7 s 700m med krefter igjen. Er meget kjapp i vei, og fra andre omvendt burde den få en god start. Kan i hvertfall 30,0 på distansen, og det tviler vi på at så veldig mange straffer. SPILLES! PS.6 Kolbu Kæsj – Synes vi så mange kilo for tung ut sist, og selv om den vant så hadde den igjen store aksjonsproblemer. Kan vinne om den fungerer, men det er ingen hest vi går ALL IN PÅ.

V65-5 : 3 Stumne Luna – Kom ut etter en ca fire mnd pause sist, og den gikk et sterkt løp direkte. Feilet i en trang situasjon når den skulle angripe på siste bortre, den tapte mye, men reparerte galoppen strålende. Varslet vinnerform, og mot en såpass overkommelig gjeng som dette må den bare prøves. Bak vår ide er dette kanskje dagens mest åpne løp, og en bred gardering trenger ikke å være feil.

V65-6 : 7 Darco – Er i en egen klasse i finalen, og uten galopp vinner den dette løpet enkelt fra dødens. Vi føler at motstanden er såpass billig at Siv Emilie Løvvold kan kjøre den på sikkerhet hele veien, og likevel vinne løpet. Nå sist var den en vinner før galoppen kom, men den reparerte knallsterkt, og det er ingen fare med formen. I en SÆRDELES utfordrende omgang er dette dagens beste banker, og vi kan ikke spekulere i omgivelser som dette. ALL IN!