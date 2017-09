Hevder Genk krever 180 millioner for Berge

OSLO / STUTTGART (Nettavisen): Det er Eurosport som hevder Sevilla har satt prislappen på Berge, en sum som i så fall vil sette norsk rekord med god margin.

- Ikke noe jeg tenker på

Tore André Flo er fra før den dyreste fotballspilleren med norsk pass, og rekorden ble satt helt tilbake i 2000 da Flo gikk fra Chelsea til Rangers for 131 millioner kroner.

Berge reagerer slik når han blir konfrontert med den påståtte prislappen på 180 millioner:

- Det er ikke noe jeg tenker på, og jeg kjenner faktisk ikke til om det er en prislapp på meg i det hele tatt, sier den tidligere VIF-spilleren.

Ingen i Vålerenga har foreløpig bekreftet eller avkreftet om de har rett på prosenter ved en eventuell overgang. Hvis de solgte den storvokste midtbanespilleren uten prosenter ved videresalg, kan det bli skjebnesvangert for klubben som nå flytter inn på sin nye stadion om kort tid.

Til Nettavisen forsikrer Berge at det ikke har blitt for mye Sevilla-snakk i sommer, og at han har klart å holde fokus.

- Man lærer med tiden, jeg har vært litt borti det før, og med de erfaringene lærer man å takle det på en fin måte, sier han.

- Forstår Genk

Nordmannen har startet samtlige kamper for Genk i sesonginnledningen og har ennå til gode å bli byttet ut. 19-åringen er så bankers på laget som man får det.

- Det sier vel litt om troen de har på deg at de ikke selger for de summene det har vært snakk om?

- Det har vært deres holdning hele veien, de vil holde på laget og kjempe i toppen i år, og jeg skjønner deres syn på det. Det er bare positivt at de vil holde på meg, sier Berge til Nettavisen.

- Har det gått enklere og bedre enn du hadde trodd da du dro fra Vålerenga?

- Enkelt og enkelt, man kommer til nye miljøer og prøver å takle det best mulig. Jeg har vel både vært heldig og dyktig på veien føler jeg, og jeg har jobbet tålmodig hele tiden. Det har gjort at jeg har utviklet meg. I tillegg har jeg fått spilletid i de klubbene jeg har valgt, noe som har gitt meg erfaring som kommer godt med, sier han.

- Alt kan skje

Berge er klar over at det ikke er lenge til overgangsryktene setter i gang igjen. I januar åpner som kjent vinduet på nytt, noe som kan medføre fornyet interesse fra Sevilla og andre klubber.

- Hvordan vurderer du sjansen for at det skjer noe i januarvinduet?

- Januar har jeg ikke kommet til allerede, men det er vel sommervinduet som er det største. Men for all del, alt kan skje i fotball, og det kommer an på prestasjonene mine, sier han.

- Deilig å få noen måneder og uker uten overgangssnakk?

- Ja, det skal bli godt å bare fokusere på hverdagen i Genk!

Mandag spiller Norge mot Tyskland i Stuttgart. Der står Berge i fare for å miste plassen når Ole Selnæs nå er tilbake fra karantene.

