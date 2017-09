Oslos innbyggere får 3,0 milliarder i økt skatt med Arbeiderpartiet

Mye av skatteregningen fra Arbeiderpartiet går rett til innbyggerne i Oslo.

NETTAVISEN MENER: Nye analyser viser at rundt 3,0 milliarder kroner i skatteskjerpelser blir resultatet av den lokale eiendomsskatten og Arbeiderpartiets forslag til skatteskjerpelser for privatpersoner.

Arbeiderpartiet og partileder Jonas Gahr Støre går til valg på skatteskjerpelser som vil øke skatten for Oslo-folk med rundt 2,2 milliarder kroner, viser en analyse Menon Economics har gjort for Høyres stortingsgruppe.

Dette kommer i tillegg til anslagsvis 825 millioner kroner i eiendomsskatt neste år. Etter alt å dømme vil halvparten av Oslos eiendommer bli skattlagt neste år.

Dette er Aps skatteøkninger i Oslo for privatpesoner:

Formueskatt: 1,4 milliarder



Inntektsskatt: 0,4 milliarder



Avgifter: 0,4 milliarder



Totalt: 2,2 milliarder kroner



- Økningen i formueskatt alene vil omfatte anslagsvis 88.444 personer i Oslo (basert på ligningstall for 2015), som i snitt vil få 15.836 kroner hver i årlig skatteøkning, går det frem av analysen.

I tillegg kommer skjerpelser også i finansskatt og rentebegrensninger, slik at totalt 4,5 milliarder av 15 milliarder i skatteskjerpelser kommer i Oslo.

Løftet om å øke skattene med 15 milliarder kroner kan være den saken som gjør at Arbeiderpartiet taper valget. Dette underbygges av at partiet gjorde det vesentlig dårligere i Oslo ved det forrige kommunevalget - samtidig som de gikk til valg på å innføre eiendomsskatt.

http://stavrum.blogg.no/1503916968_kt_skatt_for_de_som_betaler_mest.html

Da skatten ble innført, var anslaget fra Arbeiderpartiet at bare rundt hver femte skulle skattlegges. Nå har Oslo Høyre regnet inn verdistigningen på boligene, og kommer da til at over halvparten vil få eiendomsskatt.

Det åpne spørsmålet er hvor mye ligningstaksten vil øke. Eiendomsskatten er basert på ligningstaksten to år tilbake, noe som innebærer at skatten vil øke, selv om boligmarkedet nå faller.

Regnestykket tar utgangspunkt i at ligningsverdien øker med et forsiktig anslag på snaut 14 prosent fra i fjor til i år, mens prisstigningen var 23 prosent. I så fall vil skatteregningen øke fra under 500 millioner til 825 millioner kroner i året.

Dette innebærer for øvrig at årets prisfall først vil få effekt på eiendomsskatten i 2019, så innbyggerne vil oppleve økt eiendomsskatt selv om reell verdi på boligen har sunket.

Spørsmålet er hvordan dette vil slå ut for Arbeiderpartiet i Oslo. De siste målingene ser ikke positive ut. Den siste målingen Pollofpolls.no har analysert viser at 23 prosent av Ap-velgerne fra forrige valg har satt seg på gjerdet.

Zaineb Al-Samarai står på den utsatte 6. plassen på Oslo Aps liste.

I verste fall, sett med Aps øyne, kan partiet igjen bli passert av Høyre som det største i Oslo, og samtidig miste ett av seks mandater. I så fall er det Zaineb Al-Samarai fra Holmlia Ap-lag (som står på 6. plassen) som ryker.

Arbeiderpartiet bør få honnør for at de åpent har sagt at skatten skal opp, og i Oslo har de altså gått til valg to ganger på rad med økt skatt som en hovedsak.

Nettavisen mener at skatteregningen på tre milliarder kroner vil være krevende for Arbeiderpartiet i Oslo. Partiet risikerer å miste sitt utsatte 6. mandat.

Hva mener du? Er det bra at Arbeiderpartiet har vært klare på skatteøkninger, eller burde partiet klart å dekke inn sine satsinger uten økt skatteregning?