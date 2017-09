Pochettino ut mot ryktene om Alderweireld

Mauricio Pochettino slår tilbake mot ryktene om at Toby Alderweireld (28) ønsker seg bort fra Tottenham.

En rekke engelske aviser meldte denne uken at den belgiske midtstopperen ønsker seg bort fra London-klubben dersom de ikke tilbyr ham en bedre kontrakt.

Alderweireld skal ha en ukelønn på cirka 50.000 pund noe som er en god del mindre enn hva flere midtstoppere i de andre større Premier League-klubbene tjener.

Spillerens agent Stijn Francis uttalte nylig til avisen Het Niewsblad at midtstopperen bør bli solgt dersom Spurs ikke er villig til å gi ham en rettferdig avtale.

Agenten hevder også at åtte andre toppklubber står klare til å signere Alderweireld dersom en overgang blir aktuelt. Både Chelsea og Manchester City skal være interessert.

- Han er fornøyd



Tottenham-manager Pochettino tar imidlertid skriveriene med knusende ro.

- Han var innom kontoret mitt i dag tidlig. Han er veldig fornøyd og ønsker å gjøre det klart at han er forpliktet til klubben. Han er fornøyd med kontrakten sin. Det er ikke noe problem, sier Pochettino på pressekonferansen i forbindelse med helgens Premier League-kamp mot Everton.

- Jeg ha fått med meg ryktene som har vært de siste dagene, men han er veldig avslappet. Hans tanke er å spille her. Han er lykkelig her og det er ikke noen grunn for han å dra, forklarer argentineren.

AVSLAPPET: Mauricio Pochettino mener Toby Alderweireld ønsker å bli værende i Spurs.

Nøkkelspiller

Alderweireld har fremstått som en nøkkelspiller for Spurs etter han signerte for klubben i 2015.

Sammen med landsmann Jan Vertonghen har belgieren dannet et av Premier Leagues beste stopperpar, og det er nok liten tvil om at klubben håper 28-åringen ønsker å bli i klubben i årene som kommer.

Alderweireld har for øyeblikket to år igjen av sin avtale, og Spurs har også muligheten til å forlenge den i ytterligere ett år.