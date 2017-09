Nå må Jonas Gahr Støre kjempe for sitt politiske liv

Ap-leder Jonas Gahr Støre må kjempe for sitt politiske liv etter valgnederlaget. Men det er alt for tidlig å avskrive ham.

NETTAVISEN MENER: Det er historieløst å avskrive Jonas Gahr Støre bare på grunn av valgnederlaget. Men internt i partiet er det mange som tviler på at han er riktig person til å fronte Arbeiderpartiets hjertesaker.

Arbeiderpartiet er valgets store taper og misbrukte en god mulighet til å overta makten etter fire år med en regjering fra høyresiden.

Allerede dagen derpå har flere aviser kilder på at en lederkamp er i gang, og nestleder Trond Giske utpekes som den mest sannsynlige utfordreren. Den andre nestlederen er Hadia Tajik.

En gryende lederstrid er fullt forståelig. Stadige spørsmål om skattetilpasninger og forvaltningen av Jonas Gahr Støres private millionformue forstyrret valgkampen. Så jevnt som resultatet ble er det ikke utenkelig at Arbeiderpartiet og de rødgrønne ville vunnet valget med en annen partileder.

De som i dag avskriver Jonas Gahr Støre har glemt at Jens Stoltenberg måtte gå av som statsminister etter å ha tapt valget i 2001 med bare 24,3 prosent av stemmene. Året etter hadde han vunnet maktkampen mot Thorbjørn Jagland.

- Jeg begynte å fraksjonere mot den sittende lederen. Det var en vond tid. En vond tid for Thorbjørn Jagland, en vond tid for meg og en vond tid for partiet, sa Jens Stoltenberg i et intervju på Skavlan i NRK mange år senere.

Men fire år etter valgnederlaget i 2001 ledet Jens Stoltenberg Arbeiderpartiet til valgseier med 32,7 prosent av stemmene, og ble landets statsminister i åtte år. De som avskrev Jens Stoltenberg etter katastrofevalget i 2001 tok grundig feil.

Nå vil Arbeiderpartiet evaluere hva partiet gjorde feil, og også partilederen vil bli vurdert. Det er ingen tvil om at hans valgkamp ble forstyrret av private handlinger han selv har ansvar for: Skattetilpasninger og diskutable investeringer i eiendom og aksjefond.

Men Jonas Gahr Støre er kampklar: - Jeg er hundre prosent klar på at jeg fortsetter som Ap-leder

Til tross for vedvarende fall på målingene la Arbeiderpartiet aldri om taktikken i årets valgkamp, men stod steilt på sitt budskap om 15 milliarder kroner i skatteskjerpelser. Det er et vanskelig budskap når det fremføres av en mann som har mange titalls millioner i formue, og som i mange år tilpasset seg skattereglene for å få ned skatten.

Den viktigste årsaken til valgnederlaget er likevel politikken. Jonas Gahr Støre trakk partiet mot sentrum, mens velgerne lakk til venstre og til Senterpartiet. «Alle skal med» var et utydelig budskap, og Arbeiderpartiet maktet aldri å løfte sine egne saker høyest på dagsorden.

Men dette er et ansvar som treffer hele partiledelsen. Nestleder Hadia Tajik ledet programarbeidet, mens nestleder Trond Giske var en nøkkelspiller i valgkampen og ledet partiets mediesentral. Begge ble valgt på landsmøtet i april 2015, da også Kjersti Stenseng ble partisekretær.

PARTILEDELSEN: Nestleder Trond Giske, partisekretær Kjersti Stenseng, nestleder Hadia Tajik og partileder Jonas Gahr Støre.

Mange observatører spår at Jonas Gahr Støre i realiteten er ferdig som partileder. Andre mener at han i praksis er «uvalgbar» som statsminister.

Og det er åpenbart en gryende maktkamp i partiet, der fagbevegelsen kan få tung innflytelse. Der står Trond Giske sterkt, ikke minst utover i landet. Han har også større troverdighet for venstresiden i partiet.

Nettavisen mener at Jonas Gahr Støre åpenbart er svekket som leder for Arbeiderpartiet, og at deler av partiet vil stille spørsmål om han er rett statsministerkandidat. Det er duket for maktkamp, men for tidlig å avskrive partilederen.

