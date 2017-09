Bournemouth tok sesongens første seier

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller mener Joshua King ikke passer i rollen han har fått av Bournemouth-manager Eddie Howe.

BOURNEMOUTH - BRIGHTON 2-1:

Bournemouth og Joshua King så lenge ut til å gå mot et nytt tungt nederlag da Brighton kom på besøk til Vitality Stadium fredag kveld.

Gjestene ledet nemlig 1-0 til det gjensto 25 minutter. Da entret imidlertid Jordan Ibe banen og serverte både Andrew Surman og Jermain Defoe med målgivende pasninger.

Bournemouth kan dermed innkassere sesongens første poeng, og Crystal Palace er nå alene i bunnen av tabellen med null poeng.

Stamsø Møller: - King brukes feil

Tre poeng var naturligvis det viktigste for hjemmelaget, men det var ikke alt som stemte fredag heller. Fotballekspert Simen Stamsø Møller i TV 2s studio mener King brukes feil, når han blir plassert i en offensiv midtbaneposisjon bak Defoe.

King står fremdeles uten scoringer i årets sesong.

- Han spiller ikke spiss og har ikke funnet ut av rollen sin i det hele tatt. Han møter, og møter, og møter feilvendt omtrent omgangen igjennom, og jeg forstår det ikke. Er det noe Joshua King er god på, er det når han er rettvendt og får fart på kroppen, når han kan starte i store rom og bevege seg inn bak forsvaret til motstander, sa Stamsø Møller i TV 2s studio ved pause.

MENER KING BRUKES FEIL: Simen Stamsø Møller.

Ved pause viste TV 2 flere klipp av den norske landslagsspissen,som kom medspillerne i møte, i stedet for å true bakrom.

- Jeg kunne tatt ut 20 identiske klipp av dette. Ofte med kroppspråk om at han vil ha ballen i fot. De gangene han har fått ballen i fot, har han gjerne tatt en touch bakover i banen.

Stamsø Møller mener det er tydelig at King har fått beskjed om å være mer et oppspillspunkt enn en bakromstrussel.

- Han skrur helt av i stedet for, som jeg vil ha ham til å gjøre, å starte inn bak. I hvert fall ikke ende opp bak venstrebacken, det synes jeg er utrolig pussig. Det er helt tydelig noe han har fått beskjed om, for dette er ikke vanlig for Joshua King. Hvis man ikke skal bruke King og Defoe sammen som spisser hjemme mot Brighton hjemme, når skal man gjøre det da?

Joshua King.

Bournemouth slo tilbake

Etter en førsteomgang med få sjanser og lite action foran begge lags mål, var det Brighton som skapte kampens første virkelig store sjanse.

En corner fra Pascal Gross fant hodet til Shane Duffy, som headet forbi keeper Asmir Begovic, men forsøket ble reddet på streken. Også på returen ble Davy Pröpper stoppet av en Bournemouth-spiller på streken.

Like etterpå svinge Gross inn enda en corner. Ballen ble headet på tvers av feltet til Dale Stephens, som i duell med King headet ballen i tverrliggeren.

Etter 55 minutter skulle gjestene få fortjent uttelling, og igjen var det Gross som serverte. Denne gangen fant han Solly March, som vakkert headet inn 0-1.

Et snaut kvarter senere slo vertene tilbake da Jordan Ibe elegant hælsparket Andrew Surman alene med keeper. Surman var iskald, sendte Lewis Dunk inn i pølseboden og rullet 1-1 inn i hjørnet.

Hjemmelaget ga seg imidlertid ikke med det, for etter 73 minutter skulle det endelig lykkes for Jermain Defoe. Ibe sto igjen bak den målgivende pasningen, før spissveteranen banket inn 2-1.

