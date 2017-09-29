الشرطة تدق ناقوس الخطر: تزايد العنف عند المراهقين

أعلنت الشرطة عن تزايد حالات العنف الشديد بين المراهقين

طلبت شرطة أوسلو من المدارس أن تتعاون معها من أجل السيطرة على هذه الظاهرة و خاصة بعد ارتفاع عدد حالات العنف بين الشباب القصر هذه السنة. ففي السنوات العشر الأخيرة شهدت حالات العنف بين الشباب انخفاضا متواصلا، لكن الأمر تغير منذ السنة الماضية.

و تؤكد رئيسة الوحدة الجديدة للعمل الوقائي لدى شرطة أوسلو ياني ستومنر هذه الظاهرة:

-العنف يزداد سوءا. لقد شهدنا انخفاضا متواصلا لحالات العنف و الإجرام عند الشباب القصر من سنة 2006 إلى سنة 2015, لكن النسب بدأت بالارتفاع سنة 2016. كما أن استعمال العنف أصبح يصير بصفة أعنف من ذي قبل. إنها ليست أزمة، لكن علينا مراقبة الوضع.

و أعلنت الشرطة أنها تريد المزيد من الإحصائيات و دراسة الوضع عن كثب. لذلك طلبت الشرطة من المدارس أن تتعاون معاها من أجل خطة وقائية و من أجل رصد حالات العنف قبل وقوعها على المدى القصير و الطويل.

و قد تم إرسال الدوريات إلى بعض المدارس.

-علينا إرسال بعض الدوريات خاصة و أن هناك أساتذة و تلاميذ قد لا يشعرون بالأمان.

و جاء هذا الإجراء بعد أن أرسل مدير ثانوية ستوفنر رسالة إلى الشرطة يعبر فيها عن قلقه حول العنف و سلامة التلاميذ و المعلمين في مدرسته.

كما قام أستاذ بمقاضاة بلدية أوسلو بعد أن تم تعنيفه من قبل أحد تلاميذه في الصف. و اتهم الأستاذ البلدية بعدم إعلامه بأن التلميذ يشكل خطرا على الآخرين.

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