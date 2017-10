- Fredrik Bendiksen tilbake på Olympiatoppen

Tidligere landslagslege i langrenn Fredrik Bendiksen var nylig på Olympiatoppen og holdt foredrag.

Tidligere landslagslege i langrenn Fredrik Bendiksen trakk seg tilbake fra offentligheten etter at han påtok seg skylden for at Therese Johaug avla positiv dopingprøve i fjor høst.

Bendiksen har etter det kun forklart seg for dopingmyndighetene, og den tidligere landslagslegen i langrenn vil ikke stille opp til intervjuer.

Nylig var han imidlertid tilbake på Olympiatoppen, hvor han tidligere har vært tilknyttet, melder TV 2.

Medisinsk ansvarlig ved Olympiatoppen, Roald Bahr, sier følgende til kanalen om hvorfor Bendiksen for kort tid siden besøkte Olympiatoppen:

- Fredrik Bendiksen holdt et foredrag på et såkalt NextGen-møte, det er en gruppe leger og fysioterapeuter vi har under opplæring for å bli morgendagens lagleger og lagfysioterapeuter. Vi samler disse fagfolkene fire ganger i året.

Temaet for besøket var ifølge Bahr å se på hva neste generasjon kan lære av Bendiksens erfaringer.

Mest sett siste uken