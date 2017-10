Mann dømt til fengsel – ringte ekskona 300 ganger på to dager

En bærumsmann i slutten av 40-årene er dømt til fengsel for grove trusler mot ekskona, deres barn og familie. I løpet av to dager ringte han henne 300 ganger.

De 300 oppringningene fant sted da mannen fikk nyss i at ekskona hadde truffet en annen mann, skriver Budstikka. I tillegg har han kommet med alvorlige trusler.

Ifølge politiet truet han med å slå ekskonas mor med slegge, putte søsteren hennes i en kjøttkvern, brenne ned huset hennes og ta sitt eget liv. Ekskona forklarte i retten at hun på et tidspunkt fryktet han skulle gjøre alvor av truslene.

Mannen erkjente straffskyld i forkant av rettssaken. Han har også oppsøkt psykolog for å få hjelp. Asker og Bærum tingrett mente imidlertid at det betydelige omfanget av trusler og innholdet i meldingene talte for å dømme mannen til 75 dagers fengsel.

«Truslene er alvorlige og må bedømmes strengt. Truslene har også vært gjentatt over tid og har skapt en konstant frykt og usikkerhet hos fornærmede og hennes barn», heter det i dommen fra tingretten.

