Krise for Elmander og Ørgryte

Ørgryte hadde ambisjoner, men endte opp med kvalikspill for å holde plassen i Superettan. I kveld venter hjemmesterke Mjällby.