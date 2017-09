- Norge bryter EØS-reglene

- Norske myndigheter har gjort det for vanskelig for borgerne å søke sykehusbehandling i andre EØS-land, opplyser EØS-tilsynet ESA i en pressemelding.

Det begrunner de slik:

«EØS-avtalen gjør det mulig for norske pasienter å søke om sykehusbehandling i andre europeiske land. Men norske myndigheter har gjort det altfor vanskelig å få godkjent eller dekket slik behandling», sier ESA-president Sven Erik Svedman.

Klager

ESA har fått flere klager på Norges praksis og funnet regelavvik.

Norske pasientrettigheter er ikke så klare, tydelige og presise som EØS krever. Det gjør det unødvendig vanskelig for pasientene å finne frem.

Nasjonale regler setter også en stopper for at pasienter henvender seg direkte til et sykehus i et annet EØS-land selv når behandlingsfristen i Norge ikke overholdes.

- Ikke god nok vurdering

EØS-rettens krav for å vurdere om pasientene i tide kan tilbys en like effektiv behandling hjemme som det som i andre EØS-land, følges heller ikke.

Det gjør ikke en god nok individuell nok vurdering av den enkelte pasient. ifølge ESA.

Dette er det andre skrittet i en formell traktatbruddsprosedyre mot Norge.

Norske myndigheter har svarfrist på to måneder, og risikerer å havne il EFTA-domstolen.