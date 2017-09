Dette burde du tjene

Sjekk hva du bør tjene- kanskje det er mer enn du tror.

I motsetning til Kina hvor det er total frihet i det å snakke om lønn, er situasjonen litt annerledes her i landet. De fleste av oss er helt uvitende om hvor mye kollegaene våre og andre i samme situasjon faktisk tjener. Hvor mye skal man kreve når man begynner i ny jobb? Hva skal man be om dersom det er rom for individuelle forhandlinger?

Nå har det kommet en ny tjeneste som gir deg sannheten om inntekten din.

På Minstilling.no kan du sjekke hvordan du ligger an i forhold til andre i din yrkesgruppe.

Finn ut hva lønnen din burde vært.

Hvordan fungerer dette?

Minstilling.no gir deg svar på om du tjener mer eller mindre enn andre personer med samme profil som deg selv. Du får lønnstatistikk basert på yrke, hvor du bor, alder, sektor m.m. Du kan også se hva andre på din avdeling tjener (forutsetter at det er minst 5 profiler). Dette er helt gratis.

Dersom din egen lønn ligger under dette kan du vurdere å ta det opp med sjefen din og kanskje be om lønnsøkning. Alternativt kan du se hvor mye du kan forvente å gå opp i lønn dersom du flytter til et annet sted, eller bytter sektor.

Registrer deg på MinStilling.no- det kan lønne seg!

Skal du bytte jobb? Se lønnsstatistikk og kjøp en rapport til 100 kroner som viser hva ansatte mener om å jobbe der. Slik får du vite hva ansatte der gir i karakter på arbeidsoppgaver, trivsel osv.

Mest sett siste uken