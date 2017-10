Dette er formelen på jobbsuksess

Jakt på jobbsuksessen før det blir for sent.

Har du ikke lykkes med å bli rik når du runder 45 år, kan du like gjerne gi opp, skriver Business Insider.

En omfattende studie utført av økonomer i den amerikanske sentralbanken Federal Reserve viser at mesteparten av den personlige lønnsveksten skjer i de ti første årene i arbeidslivet, typisk mens man er mellom 25 og 35 år.

Økonomene har studert lønnsutviklingen for fem millioner personer over en periode på 40 år. Studien viser nettopp at etter fylte 45 er det veldig liten sjanse til å oppnå et solid lønnshopp. De 90 prosentene som tjener minst opplever til og med en reallønnsnedgang.

Ta saken i egne hender

Skal vi tro denne studien, er for mange løpet kjørt. Det finnes likevel lys i tunnelen.

