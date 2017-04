Artisten Elton John opptrådte for et utsolgt Oslo Spektrum i 2014. Foto: Per Løchen (NTB scanpix)

Elton John innlagt på intensiven

Artisten Elton John har avlyst en rekke opptredener etter å ha tilbrakt to dager på intensivavdeling på sykehus med en potensielt dødelig infeksjon.