- Jeg blir helt fullstendig satt ut. Vi vet at han har slitt med helsen de siste årene, så det er ikke så overraskende, men likevel er det utrolig leit, sier Lars Johnsrud, Bond-fan og medlem i redaksjonen i jamesbond.no, til Nettavisen.

Tirsdag ble det kjent at Sir Roger Moore, skuespilleren mest kjent fra TV-serien Helgenen og sju filmer med James Bond er død. Moore ble 89 år gammel.

Moore som Bond i hans første Bond-film, "Live and let die", på norsk kjent som "Leve og la dø".

Johnsrud har møtt Moore personlig to ganger. Han beskriver Bond-skuespilleren en «utrolig ydmyk, menneskelig og varm person».

- Han tok arbeidet sitt og fansen veldig seriøst. Samtidig hadde han en veldig god humor. Jeg tror det er noe av det som har bidratt til at han har levd et så langt liv. En veldig stor mann og et godt menneske har godt bort, sier Johnsrud.

- Bestevenner

Redaktør for nettstedet jamesbond.no, John Berge, tar også dødsfallet tungt.

- Han er James Bond for en hel generasjon. Han spilte Bond i like mange filmer som Sean Connery. Og de to var faktisk bestevenner, men de snakket aldri sammen om James Bond, sier redaktør for nettstedet jamesbond.no, John Berge, til Nettavisen.

- Det som er morsomt med Moore, er at han var veldig aktiv helt til siste slutt. Han var flink til å møte fansen, han holdt foredrag og skrev bøker. Han trakk seg aldri tilbake, slik Sean Connery har gjort, sier Berge.

Les Nettavisens portrett-intervju med Roger Moore fra 2008: - Min Bondpikefavoritt er...

Spiste middag med Moore

Berge har i likhet med sin kollega Johnsrud møtt Bond-stjernen ved flere anledninger, og til og med spist middag med ham da Aschehougs forlag inviterte Bond til middag.

Moore som Bond i sin siste Bond-film, "A View to a Kill", fra 1985. Moore var på det tidspunktet 58 år gammel. Moore sa senere at han var "100 år for gammel for rollen" på det tidspunktet.

- Jeg og flere andre fans ble invitert til denne middagen i Aschehougs villa. Det var en fantastisk opplevelse for meg og de andre fansene. Da fikk jeg pratet med ham. Og jeg var så heldig at jeg fikk oversatt boken hans «Bond on Bond» til norsk, sier Berge.

- Han har litt britisk overklasse over seg, men var en hyggelig fyr med lun og fin humor, sier han.

- Den kuleste

Moore, som selv mislikte sterkt våpen, fikk hele sju filmer i hovedrollen som mannen med rett til å drepe mellom 1973 og 1985. Av de seks Bond-skuespillerne, mener Johnsrud Moore den kuleste av dem alle.

- Når han spilte James Bond, var han seg selv. Fordi han var en veldig kul fyr, skinner det veldig gjennom. Når han ble James Bond, var det en veldig radikal kursendring for filmserien mot det mer humoristiske og tegneserieaktige. Han er En viktig del av Bond-universet, sier Johsnrud.

Moore er den av Bond-skuespillerne som har spilt rollen flest ganger, hele syv. Filmene inkluderer «Live and Let Die" (1973), "The Spy Who Loved Me" (1977) og "For Your Eyes Only" (1981). Han er den første av seks som har bekledd rollen som dør.

- Hvordan vil du rangere ham som Bond-skuespiller?

- Han var lettvekter. Han tok aldri den agenten helt på alvor. Det er egentlig humorfilmer han lagde, spesielt på 1970-tallet. Han ble litt mer seriøs på slutten av Bond-karrieren. Men han var «good looking» og var en stor stjerne. Han brakte Bond-filmene videre i en viktig periode fra 1973 til 1985, sier Berge.

Film- og TV-anmelder Asbjørn Slettemark viser også til at Bond-filmene ble lettere og mer «slapstick» med Moore i hovedrollen. Slettemark mener han fikk aldri den "kreden" som Connery hadde.

- Men for min generasjon, så var det Roger Moore jeg vokste opp med. Det var de første Bond-filmene jeg så på VHS. Så jeg mener han var en enormt viktig del av James Bond-franchisen, sier Slettemark til Nettavisen.