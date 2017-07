Trailerbonanza under Comic-Con: Se de største nyhetene

Festivalen byr på nyheter om utvidelse av Marvel-universet, Will Smiths nye orkepartner og actionfulle oppfølgere.

Med sitt utspring i tegneseriekulturen, bringer Comic-Con i San Diego hvert år på nyheter om kommende lanseringer på en rekke formater. Uken for årets tegneseriefestival er kommet - noe som betyr et daglig storslipp av trailere fra kommende storfilmer og TV-serier.

Under følger en rekke trailere av de største nyhetene som ble sluppet under årets Comic-Con i San Diego.

Kingsman: The Golden Circle



Historien om den superhemmelige organisasjonen i Kingsman: The Secret Service fra 2014 får en oppfølger. Traileren viser at filmen blir full av action og vil ha en god dose humor.

Marvel's Inhumans



Marvel-universet utvides med en ny TV-serie om et isolert samfunn av supermennesker som slåss for å beskytte seg selv. Dette blir Iwan Rheons nye kamp om makt etter at han slo gjennom som Ramsay Bolton i Game of Thrones.

Bright



Bright følger Will Smith som politimann i et fantasi-Los Angeles full av gjengkriger og høyklasse-alver. Sammen med sin nye orkepartner jakter de på en magisk tryllestav.

Brigsby Bear



Indie-komedien gjorde stor suksess under Sundance Film Festival og forteller historien om en manns liv etter å ha bli sluppet fri fra kidnapperne han trodde var sine foreldre.

Krypton



Den nye TV-serien skal vise historien om Supermanns bestefar 200 år før Krypton ble destruert. Bli med når teaseren inviterer deg til å "oppdage opphavet til en legende."

Pacific Rim: Uprising



"Join the Jaeger Uprising", sier John Boyega. Du så han kanskje først som Finn i Star Wars og vil nå få se han som Idris Elbas sønn i robotaction-oppfølgeren Pacific Rim: Uprising.