ANNONSE

Nordlands store musikalske helter, Marcus & Martinus, har vært i Los Angeles og spilt inn låt med Silentó. En 19-åring som nådde en tredjeplass på Billboard-lista i 2015 med "Watch Me (Whip/Nae Nae)".

Resultatet av dette musikalske møtet ble singelen "Like It Like It" som nettopp ble sluppet som singel og blir snart å høre på en radio nær deg.

Les også: Marcus & Martinus slipper ny låt med det virale rapfenomenet Silentó

Svinger slakterkniven



Om den dukker opp på NRK P3, slik som flere av de andre låtene til den unge duoen er kanskje mer tvilsomt om vi skal dømme etter anmelder Marit Johansen i NRK P3.

I sin ferske anmeldelse av "Like It Like It" svinger hun slaktekniven etter alle kunstens regler.

«En brutal motorsag i form av gneldrende synth skjærer seg gjennom ørene mine idet «Like It Like It» brauter i gang. Dette blir ikke en behagelig opplevelse», skriver Johansen.

Les også: Marcus og Martinus: - Vi er ikke stjerner hjemme

Flau og forbanna



Det er sjelden en låt gjør meg så flau, ubekvem og forbanna på samme tid. Mange kritiske spørsmål dukker opp i hodet mitt gjennom disse tre minuttene, men det største spørsmålet jeg sitter igjen med er hvordan de skamløst klarer å stå bak dette uutholdelige resultatet? spør hun og avslutter på følgende vis:

«Gratulerer, Marcus & Martinus, dere får garantert mange lytt på bakgrunn av deres trofaste fans, i tillegg til en viralkjendis på laget, men dette er bare urettferdig på alle mulige måter. For noe ræl.»

I kommentarfeltene til NRK får Marit Johansen og Marcus & Martinus støtteerklæringer og avskyresolusjoner om hverandre.