Økonomer ved universitetet i Edinburgh har brukt tid på å undersøke myten om at den førstefødte har høyere IQ enn de andre i søskenflokken.

Forskerne har forsøkt å forklare hvorfor førstefødte tar høyere utdanning og tjener mer penger senere i livet, skriver Daily Mail.

Forskerne i Edinburgh har samarbeidet med Analysis Group og universitetet i Sydney. Dataene er hentet fra nesten 5000 amerikanske barn, som forskere har fulgt fra de ble født, til de fylte 14 år. Funnene er publisert i Journal of Human Resources.

Forskerne sier at funnene tyder på at den førstefødte blir mer mentalt stimulert av sine foreldre de første årene i livet. Mødre tok større sjanser under graviditeten med barn nummer to eller tre, sammenlignet med under graviditeten til førstefødte.

Foreldrene engasjerte seg også mindre i å aktivere yngre søsken gjennom lesing, håndarbeid og musikkinstrumenter.