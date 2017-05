- Facebook, Snap og Insta er skadelig for unges mentale helse

ANNONSE

En britisk undersøkelse gjennomført av to helseorganisasjoner blant 1500 personer mellom 14 og 24 år, viser at Instagram, Facebook, Snapchat og Twitter øker deres følelse av utilstrekkelighet og angst.

Undersøkelsen, som ble publisert fredag, viser at de populære sosiale mediene forverrer unges kroppsfokusering, forsterker mobbing, soveproblemer, angst, depresjon, ensomhetopplevelse og opplevelse av utilstrekkelighet.

Verst ut kom Instagram, som scoret negativt på sju av 14 ulike parametere.

PLASSERING: Her ser du hvordan de ulike sosiale mediene ble rangert i undersøkelsen. YouTube er vinneren, og den eneste plattformen som har positiv effekt.

Den femte store plattformen - YouTube - hadde derimot en positiv effekt på ni av 14 parametere, men scorer negativt på søvn.

- Det er interessant å se at Instagram og Snapchat rangerer høyest som verst for mental helse og velvære. Begge plattformer er svært image-fokusert og det tyder på at de kan drive følelser av angst og utilstrekkelighet i unge mennesker, sier administrerende direktør Shirley Cramer i Royal Society for Public Health til The Guardian. Organisasjonen har gjennomført undersøkelsen sammen med Young Health Movement.

Cramer mener at «vill vest tilstandene» i sosiale medier bør reguleres. At det bør installeres varslinger ved overbruk av plattformer, og at manipulerte bilder bør bli merket.

Du kan laste ned rapporten her (pdf).

