- Her har jeg på den største bikinistørrelsen butikken har

- Kjedebutikkene selger ikke bikinier for kvinner med min kroppstype. Og brorparten av netthandelen fører heller ikke bikinier for min type. Åpenbart er det ingen som forstår problemet, så om det finnes noen talentfulle designere der ute så har jeg noen tips, skriver britiske Sonny Turner på Instagram.

Nå har Instagram-posten hennes gått viralt på nettet.

- Dette heier vi på, skriver The Huffington Post.

Turner skriver at hun på bildet har på seg en bikini i størrelse 42.

For lite utvalg

- Men store bryster trenger støtte under for å få et løft, og vi trenger en cup-størrelse som passer til bh-størrelsen og som faktisk dekker brystvorten vår, skriver hun.

Turner etterlyser også bikinier «hvis stropper ikke er så stramme at det føles som om halsen blir kuttet av».

PASSER ALDRI: Sonny Turner ønsker seg et større utvalg i badetøy for kvinner av hennes størrelse.

Turner mener det er for lite variert utvalg for større kvinner i badetøy.

- Og det er ikke den vanlige generiske svarte badedrakta med kimono over som vi er interessert i. Tro det eller ei, noen av oss vil faktisk ha en string-bikini. Alt trenger ikke være høyt i livet. Kan dere ikke slutte å bruke modeller med falske pupper? Ingen av dem viser hvordan ekte bryster faktisk vil se ut i en av bikini-bhene.

Turner skriver at også hun ønsker å kjøpe seg en billig bikini, men siden hennes type svømmetøy ikke masseproduseres, så blir det ikke så billig.

Flere hundre har lagt igjen en kommentar på Instagram der de skriver at de kjenner seg godt igjen i Sonnys innlegg.

- Jeg er lei av å bruke 600 kroner på en bikini, sukker en.

- Jaaaa, dette innlegget! 100 prosent! Skriver en annen.

Hun er ikke den første som tar utvalget for litt større kvinner til torgs. Den britiske kleskjeden Topshop, som mange norske kvinner besøker når de er i Storbritannia, er gang på gang blitt kritisert for sine små klesplagg.