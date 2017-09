- Holdt voldtekten skjult

Bokaktuelle Anna Rasmussen skriver om frykten for at barnevernet skulle ta Michelle - og om voldtekten hun holdt skjult.

Onsdag slipper Side2-blogger og Norges største blogger Anna Rasmussen (21) boken «Naken». Hun er best kjent som «MammatilMichelle».

I bokomtalen heter det at Anna nå forteller den usminkede historien om sitt eget liv.

Hun skriver om oppveksten i Stavanger og på Kypros, det utsvevende livet før hun ble mamma og om hvordan hun startet med festing, røyk og sex allerede før hun ble tenåring.

I boken forteller hun også om en voldtekt og hvordan hun holdt den skjult.

I juli 2015 skrev Anna at hun hadde blitt voldtatt på bloggen i håp om å kunne være til hjelp for andre i samme situasjon.

I boken skriver hun at voldtekten skjedde to måneder etter Williams fødsel i desember 2015. Hun ønsket ikke at legesenteret som hadde utført seksukerskontrollen skulle få vite hva som hadde skjedd.

Blogger og trebarnsmoren Anna Rasmussen slipper denne uken boken «Naken».

«Omtrent et halvt år etter voldtekten gikk jeg til den samme legen som hadde operert puppene mine. Jeg sa at skadene var skjedd under fødselen, og at sykehuset ikke var fornøyd med hvordan det grodde. Selv om jeg hadde mulighet til å bli operert på sykehuset, ønsket jeg å gjøre det hos ham.»

«Det var helt for jævlig at noen rørte meg der nede. Alt som skulle skje der, var skumlere og vondere nå. Jeg var redd for smertene fordi de minnet meg om voldtekten, og hvor vondt det var.»

Hun forteller at hun har tenkt på å anmelde voldtekten, men at det er vanskelig å rippe opp i.

«Voldtekten er ikke noe jeg bevisst har holdt hemmelig, jeg klarte å skrive det på bloggen. Likevel føles det, om ikke flaut, så litt skamfullt å fortelle om det. Det finnes egentlig ikke et ord som kan beskrive det: Når man bærer på noe som er så vanskelig at man ikke kan si det høyt for seg selv engang.»

Anna ønsker ikke å kommentere boken eller innholdet i boken overfor Side2.

