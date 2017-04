- Kvinner! Å si at du burde er et faresignal

ANNONSE

Vi hører alle om generasjon prestasjon. Men de er ikke de eneste.

- Vi tør ikke å si høyt at vi serverer Grandiosa en dag i uka, uttalte psykiater og Nettavisen Livsstil-blogger Anne Kristine Bergem.

Psykiateren, som tidligere har tatt til orde for at foreldre gjerne kan senke kravene og slappe mer av, mener det er viktig at vi ikke undervurder den påvirkningskraften vi har på våre barn, dersom vi selv hele tiden er opptatt av prestasjon i alle roller .

Ugrei følelse



Den britiske psykologen Linda Blair mener kvinner må spørre seg selv hva de føler når de begynner en setning med «jeg burde».

- Har du merket hvordan du ikke har lyst når du uttaler disse ordene? Spør hun i sin spalte i The Telegraph.

Blair skriver at «burde» indikererer at du gjør noe fordi du føler at du må, ikke fordi det er noe du gleder deg til eller har lyst til å gjøre.

- Stort sett handler «burde» om å tilfredstille andres behov slik at de ser at du gjør det rette, sier Blair.

Linda Blair sier at man ikke kan kvitte seg med alle «burde»-oppgaver, men om det ikke går, så bør man søke å gjøre de hyggeligere for seg selv å utføre.

- Om du styrer etter «å burde» ditt og datt, så utløser du unødvendig stress. Derfor er det viktig å finne ut om det strengt tatt er nødvendig, skriver Linda Blair.