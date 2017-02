- Kygo slipper låt med Selena Gomez

ANNONSE

Skal man holde oversikt over hva dagens popstjerner holder på med, gjelder det å følge med i sosiale medier.

I helgen la nemlig superstjernen og sangeren Selena Gomez ut et bilde av seg selv hvor hun tagget Kygo. Søndag ettermiddag hadde hun 108 millioner følgere på sin Instagram-profil.

I tillegg la hun ut to videoer hvor hun synger på den nye låten «It ain`t me».

Skal superstjernen Selena Gomez samarbeide med bergenseren Kygo?

På videoen kan en tydelig kjenne igjen Kygos karakteristiske tropiske rytmer.

Låten ble registrert hos rettighetsorganisasjonen ASCAP tidligere denne uken med Kygo som med-låtskriver.

Det er bransjenettstedet Billboard som først la to og to sammen og konkluderte med at Kygo og Gomez jobber sammen og snart skal lansere en ny låt.

Dette fanget altså VG opp, og de kunne fortelle at Kygo søndag morgen la ut et bilde av seg selv på Instagram hvor han sitter med miksepulten. På bildet har han tagget Selena Gomez, og da er det jo nærliggende å tro at han jobber med å mikse hennes musikk.

Det har ikke vært mulig for BA å få dette bekreftet eller få en kommentar til denne saken fra Kygos management.

PS: Selena Gomez ble først kjent som skuespiller i serien «Magikerne på Waverly Place». Hun har dessuten gitt ut mange album, spilt i en rekke filmer, designet klær, hatt en rekke hits og hatt et forhold til Justin Bieber.