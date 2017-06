ANNONSE

Mange vaksineskeptikere bestemmer seg først når de er på helsestasjonen

Rundt 20 prosent av nordmenn regnes som skeptiske til vaksiner, men mer enn 9 av 10 vaksinerer barna sine.

Mandag delte Christina Sandnes, eller bloggeren Konatil, hvorfor hun i utgangspunktet valgte ikke å vaksinere sine barn. Egen sykdom som legene ikke fant ut av, gjorde at hun selv begynte å lete etter svar.

Og kanskje var det vaksiner som var årsaken?

- Finner de svarene du vil ha

- Jeg hadde blitt en tviler. Og vet du hva som skjer når man begynner å tvile? Man finner svar. Ikke bare svar heller, man finner som oftest nøyaktig de svarene man leter etter, skriver hun på bloggen.

Sandnes skriver hvordan hennes frykt for at barna skulle oppleve bivirkninger gjorde at hun først nektet å vaksinere eldstemann.

- Plutselig innså jeg at jeg hadde blitt en sånn mor. En mor som i fryktens hete hadde tatt en potensielt livsfarlig avgjørelse på vegne av to små barn. I tre år hadde jeg latt mine barn surfe på flokk-immunitet. Takket være den høye vaksinasjonsdekningen i Norge, hadde mine barn vært så og si trygge. Mine to friske barn, som burde fått vaksinene sine - men som isteden hadde bidratt til at vaksinedekningen i Norge hadde sunket enda et bittelite hakk.

VAKSINERTE: Konatil, eller Christina Sandnes, valgte til slutt å vaksinere begge barna etter at hun var en vaksinemotstander.

At vaksiner engasjerer viser lesertallene. Mandag toppet Sandnes’ lesertallene på bloggfronten.

I 2015 antok Folkehelseinstituttet antar at rundt 20 prosent av nordmenn varer skeptiske til vaksiner brukt i Barnevaksinasjonsprogrammet. Dette tallet gjelder fortsatt. Men når alt kommer til alt vaksinerer mer enn 9 av 10 nordmenn barna sine.

20 prosent er skeptiske

- Vi følger vaksinasjonsdekningen nøye via vaksinasjonsregisteret. Vi har en høy vaksinasjonsdekning i Norge. Vi vet at det er noen miljøer hvor vaksineskepsisen er høy, men når mer enn 9 av 10 vaksinerer sine barn så skyldes det ofte god innsats på helsestasjonene. Beslutningen blir ofte tatt når man sitter på helsestasjonen og snakker med helsesøsteren. Mange skeptikere bestemmer seg da for å ta vaksine, sier leder for vaksineavdelingen hos Folkehelseinstituttet, Britt Wolden, til Nettavisen.

Hun sier skepsisen har vært kjent i lang tid, og det er godt kjent at feilinformasjon spres via nett. I disse dager er det mye skrevet om at meslinger er tilbake i Norge etter at to uvaksinerte barn på 15 måneder og 6 år har fått sykdommen. Også i andre land har spesielt barn plutselig fått meslinger.

Kan bli svært syke

Man blir ofte svært syk av meslinger. Ettersykdommer etter meslinger som ørebetennelse eller lungebetennelse er ganske vanlig. I noen tilfeller kan meslinger føre til alvorlige følger som hjernebetennelse og hjerneskade.

Vaksineskepsisen finnes i alle sosiale liv lag, men Wolden sier det finnes «lommer» i befolkningen på kommunenivå, som de jobber med å ta tak i. Fra tidligere er det kjent at det for eksempel er vaksineskepsis knyttet til Steinerskole-miljøet på Nesodden og noen innvandringsmiljøer.

- Vi har helt klart mye større oppmerksomhet på det som skjer på sosiale medier fra instituttets side i dag, og det har endret måten vi sprer vår informasjon på, sier Wolden.

VAKSINEDOKTOR: Britt Wolden er avdelingsdirektør i vaksineavdelingen til Folkehelseinstituttet.

- Tar beskyttelsen for gitt

Redsel for bivirkninger er en stor grunn av flere grunner til skepsis.

- Det er et paradoks at høy vaksinasjonsdekning og færre sykdomstilfeller, har gjort at fokus har skiftet fra de alvorlige følgene sykdommene kan ha, til redsel for bivirkninger. Man glemmer at beskyttelse mot sykdommene ikke kan tas for gitt. De vanligste bivirkningene etter vaksinasjon er kortvarige og forbigående, som smerter og ømhet på vaksinasjonsstedet. Noen føler seg uvel og får feber i et par dager. Og vi skal ikke skyve under en stol at vaksiner kan ha bivirkninger, men dette er godt utprøvde vaksiner. Det er grunnen at vi fremdeles anbefaler vaksiner. Bivirkningene er få og ikke alvorlige, sier Wolden til Nettavisen.

Reiseråd for babyer

For tiden opplever Folkehelseinstituttet stor pågang fra foreldre som er bekymret for meslingutbrudd i ferieland. Italia, Belgia, Frankrike og Tyskland er land der det er utbrudd. Spesielt Italia er rammet, skriver TV 2. Babyer under ni måneder kan ikke ta MMR-vaksinen som beskytter mot meslinger.

Her finner du en oversikt over meslingutbrudd i utlandet.

- Vi har en veldig stor pågang av henvendelser av fra folk som skal reise på ferie med små barn og som gjerne vil ha gode råd. Har man fulgt programmet, er man beskyttet. Men det er helt klart forskjell på hvor du reiser, og det er slik at man ikke alltid bør reise med veldig små barn til steder der det kan være utbrudd, sier Britt Wolden.





