- Mann ga eks-kjæresten karakter på unnskyldningen og sendte den i retur

NEW YORK (Nettavisen): Både BBC og The New York Daily News omtaler en student ved navn Nick Lutz, som studerer ved Stetson-universitetet i Florida, som nå blir heftig omtalt på sosiale medier etter sin respons til eks-kjæresten.

Hun sendte Lutz en unnskyldning formulert i et brev over fire sider, som han behandlet med rød penn og sendte tilbake med karakteren D minus.

«Lang intro, kort konklusjon, sterk hypotese, men ingenting som underbygger den. Detaljer er viktig», skriver han i oppsummering av «verket».

Deretter postet han det på Twitter.

«Når din eks skriver et unnskyldningsbrev til deg, så du setter karakter på dette og sender det i retur», skriver han under bildene av brevet.

Blant bemerkningene han gir i tilbakemeldingen, er også at hun mangler begrunnelse for hvorfor hun sier at hun «mislyktes med å holde forholdet i live» og at hun bør legge ved bevis for påstandene sine, blant annet når hun skriver at hun aldri bedro ham.

Avslutningsvis setter han et spørsmålstegn bak hennes påstand om at hun elsker ham, og skriver at «hvis du ønsker å bli trodd, må du underbygge med bevis», før han også spør hvorfor hun tar på seg skylden når hun samtidig hevder at hun aldri bedro ham. «Du må slutte å motsi din egen historie og velge en side. Selv om denne gesten blir satt pris på, foretrekker jeg detaljer framfor påstander».

Posten hans har blitt retvitret over 100.000 ganger og likt mer av mer enn 300.000 brukere på Twitter.

When your ex writes you an apology letter so you grade it to send it back pic.twitter.com/MczdjcCiil — Nick Lutz (@NickLutz12) February 17, 2017

Responsen har ikke latt vente på seg.

«Jeg tror du er litt ung for meg, men dette gir meg lyst til å date – ikke bedra – deg», skriver en jente som kaller seg Caitin under posten.

Andre påpeker flere feil i unnskyldningsbrevet og mener at han er for snill som gir eks-kjæresten 61 poeng av 100 mulige.