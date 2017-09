- Marius Borg Høiby har flyttet til Italia

Skal ha blitt praktikant hos verdenskjent designer.

I Se og Hørs fredagsutgave skriver ukebladet at kronprinsesse Mette-Marits sønn, Marius Borg Høiby (20), har flyttet til Milano for å jobbe for den anerkjente designeren Philipp Plein.

SLUTT: Forholdet mellom Marius Borg Høiby og Linn Helena Nilsen skal ha tatt slutt i sommer. Her er de avbildet sammen under Kingsland Oslo Horse Show i oktober i fjor.

Borg Høiby bodde inntil i sommer i USA, hvor han studerte økonomi og administrasjon i California. Han flyttet dit med sin daværende kjæreste Linn Helena Nilsen, men forholdet tok slutt i sommer, etter rundt ett år som kjærester.

- Liker stilen hans

Se og Hør skriver at 20-åringen nylig begynte sin praksis hos Plein i Milano, og at et av hans første oppdrag var å overvære moteuka i New York, hvor motehuset hadde visning.

Slottet ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen.

Angivelig skal det tyske magasinet Bild ha fått en kommentar fra Borg Høiby under moteuka, selv om han holdt en lav profil.

- Jeg begynte for tre dager siden, så jeg kjenner ikke Plein personlig. Men jeg liker stilen hans, skal han ha sagt.

Plein er en svært populær designer, og er kjent for sin røffe stil med bling og nagler. Under moteuka i New York skal kronprinsesse Mette-Marits sønn ha hatt på seg ulike Plein-plagg.

Designer Plein er for øvrig han som lot mannen som har blitt kalt «verdens kjekkeste fange» få sin debut på catwalken.

Designet skinnjakker

Under USA-oppholdet fikk Marius Borg Høiby oppmerksomhet for hans egendesignede skinnjakker under initialene MBH.

I oktober i fjor vakte 20-åringen oppsikt da han la ut flere dyre designervarer til salgs på Finn.no. I annonsene oppga han Slottsplassen 1 som adresse.

VERDENSKJENT: Den tyske designeren Philipp Plein er en populær mann. Her sammen med supermodellene Adriana Lima og Irina Shayk under sin egen visning under New York Fashion Week i september. Foto: Scanpix





