- Norske gravide tar farlige medisiner

Tallene om medisinbruken blant norske gravide kvinner kommer frem i en ny stor europeisk undersøkelse, med hovedsete i Norge. Undersøkelsen er gjennomført i 15 land, skriver forskning.no.

Bør unngå enkelte medisiner



Tidligere er det kjent at kvinner som forsøker å bli gravide, bør unngå medisiner som Ibux eller Naproxen, såkalte NSAID-medisiner.

Dette gjelder også reseptfrie medisiner.

Samtidig viser tidligere undersøkelser at gravide kvinner heller går syke enn å ta medisiner. Om de da ikke er kronikere. Kvinner med kroniske sykdommer tar mer risikofylt medisin under svangerskapet, som regel i samråd med lege.

Av de 8600 spurte kvinnene i en nye studien, var 994 norske. Norske kvinner tar færre medisiner enn utenlandske. Samtidig oppga en av fire norske kvinner oppga at de hadde brukt legemidler som er klassifisert som potensielt risikable i svangerskapet.

Kvalmestillende og smertestillende



Av disse er det Ibux og Afipran, som inneholder metoklopramid mot kvalme, som er de vanlige risikomedisinene for norske gravide kvinner, skriver forskning.no.

Den siste kan føre til ufrivillige muskelrykninger om den brukes over lengre tid. Ibuprofen, som finnes i Ibux, kan påvirke både nyre- og hjertefunksjon hos fosteret, hvis de tas i de tre siste månedene av svangerskapet.

– Det er tydeligvis en del gravide som ikke kjenner til at reseptfritt Ibux ikke er anbefalt for gravide, og som tar Ibux mot smerter i stedet for paracetamol, som bør være førstevalget, sier professor Hedvig Nordeng ved farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo til forskning.no.

Nordeng har bidratt til studien «Safety profile of medication used during pregnancy: results of a multinational European study», med doktorgradstipendiat Johanne N. Trønnes og Angela Lupittelli. Studien er publisert i journalen Pharmacoepidemiology & Drug Safety.