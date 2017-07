- Ofte tar de deg på rumpa i forbifarten, så du vet ikke hvem de er

- Venninnene mine og jeg blir tafset på hver gang vi går ut, sier blogger Andrea Sveinsdottír.

- Det er menn i alle aldersgrupper som tafser, men absolutt ikke alle menn, sier Andrea Sveinsdottír til Nettavisen.

I et nytt innlegg, «Penis mot rygg på dansegulvet» , skriver Andrea om sine opplevelser i Oslos uteliv.

SIDE2-REDAKTØR Astrid-Helen Holm ble sjokkert over hvor mye tafsing det var på festival da hun gjestet Palmesus.

- Ta et hint



- Det eneste som irriterer meg og la en bitteliten demper på kvelden akkurat der og da er hvor lite sosiale antenner mennesker har når de drikker alkohol. Innpåslitne menn som prøver å gnikke penisen sin mot ryggen vår på dansegulvet, og ikke gir seg når vi bytter plass og går fem meter unna gang på gang. Ta et hint, du er ekkel, skriver hun i innlegget.

Andrea er ikke alene om å oppleve eller observere den utstrakte tafsinga. Forrige helg var Side2-redaktør Astrid-Helen Holm på festivalen Palmesus i Kristiansand. Festivalen samler unge mennesker fra hele landet, og Zara Larsson var et av trekkplastrene.

I fjor opplevde Zara Larsson at en konsergjenger ble voldtatt under hennes konsert på Bråvalla, og sinnet hennes var til å ta og føle på.

- Skulle ikke tro vi var likestilt



- Når ble det greit å tafse på festival? Spurte Holm, sinna og skuffet over all klåingen som ble henne og andre jenter til del.

- Vi bor i Norge, at av verdens mest likestilte land, men det skulle jeg nesten ikke tro om jeg ser på helgen som gikk, skriver hun.

I Sverige har det vært alvorlige overgrep, så alvorlige at Bråvalla festival har bestemt seg for å avlyse neste års festival. Her hjemme har ikke festivalene vært plaget av den type alvorlighetsgrad på samme måte. Men tafsing både på utearenaer og festivaler er det like fullt.

Politiet: - Ikke ukjent



- Dette er ikke ukjent for oss, sier Janne Stømner, politiinspektør og leder for Felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt, til Nettavisen.

Stømner sier at det virker som at det er blitt en lavere seksuell grensesetting de senere år.

- Det er en lavere terskel for seksuell fysisk tilnærmelse. Det ser vi blant ungdommen og vi ser det på sosiale medier. Og dette må vi snakke med ungdommen om, sier hun til Nettavisen.

POLITIINSPEKTØR Janne Stømner har jobbet med forebyggende arbeid i mange år, og har blant annet jobbet tett med Norway Cup.

Sveinsdottír (22) sier at problemet med uønsket, fysisk berøring alltid har vært der siden hun ble gammel nok til å komme inn på utesteder.

- Det skjer hver gang jeg er ute, i alle fall hvis man danser, at folk seg litt rettigheter. Ofte er det bare at de tar deg på rumpa når du går forbi, så du vet ikke hvem de er. Men så har du dem som følger etter deg selv om du flytter deg. Vi er jo som regel en jentegjeng, og da er det lettere å si fra. Og det er lettere for meg å si fra på vegne av en venninne enn å si fra om jeg opplever det selv, sier Sveinsdottír til Nettavisen.

- Ikke bare gutter



Janne Stømner har jobbet tett og godt med Norway Cup i mange år, og sier de har sett eksempler på dette i den forbindelse.

- Og det er ikke bare gutter, det er noen jenter som er ganske utfordrende også. I fjor var det første gang det ble arrangert diskotek på Ekeberg-sletta, og da var dette absolutt et tema vi arbeidet godt med arrangørene om i forkant. Vi vet at det nytter å snakke med ungdommen om dette. I tillegg var det utekontakter, mange foreldre og oss tilstede i uniform. At det er voksne i nærheten, har stor betydning. Vi opplevde at de tiltakene vi satte inn, begrenset problemet, sier hun.

- Festivaltafsingen kan av mange oppfattes som mindre «alvorlig», men er like fullt langt fra ok likevel. Det tenker jeg også er noe av det som gjør det så vanskelig å ta tak i. Festivaltafserne er nemlig sleipe - de gjør low key-ting de mest sannsynlig kommer unna med, skriver Holm.

Si ifra!



Andrea Sveinsdottír sier til Nettavisen at venninnegjengen passer på hverandre, og at de opplever at det nytter å si fra til de unge mennene, enten ved at de fjerner seg eller ber om unnskyldning.

Det er en handlingsmåte Janne Stømner applauderer.

- Det er viktig å være tydelig selv på hva som er greit og ikke greit. Og så er det viktig å stå opp for hverandre. Dette er noe vi som samfunn bør jobbe med på flere arenaer, sier Stømner.

For eksempel anbefaler hun jenter og gutter, som opplever dette, å ta kontakt med personalet på utestedet og forhøre seg om det er «et slikt utested de ønsker å være».

- De færreste ønsker å bli kjent som et sted der jentene ikke har lyst til å gå, sier hun.

Hun anbefaler også jenter å snakke med kompisene sine om hva de synes. I 2013 lanserte Kripos kampanjen «Kjernekar» der budskapet var at gutta selv måtte ta ansvar for egen og kompisers oppførsel.

- Generelt ser vi at det har skjedd en endring i forhold grensesetting. Dette temaet viktig å ha på agendaen i vennefora, på skolen og i hjemmene. Vi må rett og slett tørre å snakke om det, sier Janne Stømner til Nettavisen.