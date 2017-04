- Populære kompresjonstights har ingen effekt

ANNONSE

Kompresjonstightsen 2XU er nærmest blitt mote blant unge jenter, også utenfor treningsstudioet. 2XU selger for 122 millioner kroner i året i Norge.

Kompresjonstights-merket reklamerer med at blodsirkulasjonen til muskler blir bedre og at man derfor blir raskere restituert etter en treningsøkt.

Viser til forskning

2XU viser til flere forskningsfunn som de sitter på om at tightsen har en effekt.

Ifølge Helsekontrollen på TV 2 er denne reklamen basert på svak forskning.

– Disse studiene har klare svakheter. De legger vekt på små resultater som like godt kan være metodisk støy i datainnsamlingen og de har etiske utfordringer ved at er sponset av produsenten de studerer for, sier stipendiat ved Norge Idretthøyskole Ove Sollie til Helsekontrollen.

Sollie sier at kompresjonstightsene ikke har noen effekt.

FÅR KRITIKK: Helsekontrollens Marte Spurkland har vært på Norges idrettshøgskole og snakket med eksperter om kompresjonstights.

Lurt trill rundt



Allerede i 2011 ble det satt spørsmål ved såkalt kompresjonstreningstøy.

Forskerne konkluderte med at effekten av kompresjonsplagg på restitusjon ikke er klar. De mente også det finnes lite praktiske anbefalinger for idrettsutøvere å hente fra forskningslitteraturen på nåværende tidspunkt.

I april i fjor hevdet forsker Eivind Wang ved NTNU at kompresjonstøy var lureri, og at han ikke kunne fatte at de fikk lov å reklamere med effekten.

– Det er direkte feil det som blir påstått om kompresjonstøy, at det har en effekt på prestasjon og restitusjon. Kundene som ønsker det produsentene lover, blir lurt trill rundt, sa Wang til TV 2.

Styreleder Svein Andersen i 2XU sier til Helsekontrollen at det er helt åpent at studiene 2XU viser til er utført av Australian Institute of Sports (AIS), som er sponset av 2XU.

Samtidig tror Andersen at det er individuelt hvor stor effekt tightsen har, avhengig av hvilken størrelse man velger og hvordan man velger å bruke den.