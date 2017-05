- Sensasjonelle bilder fra England

ANNONSE

At Storbritannias prins Harry har et godt øye til den amerikanske skuespilleren Meghan Markle, ble bekreftet av Kensington Palace allerede i november.

Lørdag viste de seg sammen da prins Harry deltok i den årlige Audi Polo Challenge ved Coworth Park poloklubb i Ascot.

KONGEHUSEKSPERT: TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland.

TV 2s kongehusekspert Kjell Arne Totland kaller bildene for sensasjonelle, og sier til Nettavisen at Markles oppmøte på sidelinjen under kampen, kan tyde på at de to har tatt forholdet et steg videre.

- Dette er veldig hyggelige bilder av en smilende og tydelig stolt Meghan Markle, som står på sidelinjen og ser sin kongelige kjæreste prins Harry spille polo. Dette er første gang de viser seg sammen slik ved en offisiell anledning i Storbritannia, sier Totland.

- Dette er veldig spennende, fordi det så tydelig forteller hvor seriøst deres forhold er, og at det nå kan gå mot en forlovelse for de to.

KJÆRESTER: Prins Harry og skuespiller Meghan Markle.

Totland sier at slike bilder tidligere har blitt vist av daværende prinsesse Elizabeth som så sin Philip spille polo, og av Lady Diana Spencer som så prins Charles på matta, og ikke minst Kate Middleton som fulgte sin prins William.

- Og vi vet jo alle hvordan det gikk med dem, konstaterer Totland.

- Meghan Markle er ifølge britisk presse invitert med som prins Harrys dame, når Kates søster, Pippa Middleton gifter seg 20. mai. Der skal både prins George og prinsesse Charlotte være blant brudebarna. Etter sigende vil imidlertid Meghan bare komme på bryllupsfeste og ikke i kirken. Man er visst redd for at hun og Harry skal stjele showet fra brudeparet, sier Totland.

Meghan Markle er en 25 år gammel amerikansk skuespiller fra Los Angeles. Hun er mest kjent for sine roller i filmene Suits, Horrible Bosses, Remember Me og A Lot Like Love.

