ANNONSE

Netflix-serien «13 Reasons Why» handler om high school-eleven Hannah Bakers (17) selvmord. Hun etterlater seg 13 kassetter hvor hun forklarer de 13 grunnene til hvorfor hun begikk selvmord og episodene som ledet frem til dette.

Serien har fått mye opperksomhet og skryt i sosiale medier, men nå har altså kritikere uttrykt at de er bekymret for virkningene og konsekvensene den kan få.

- Jeg har en stor bekymring, og det er at unge mennesker skal overidentifisere seg med Hanna i serien, og at vi faktisk kommer til å se flere selvmord som et resultat av denne TV-serien, sier Dan Reidenberg, direktør i Suicide Awareness Voices of Education til ABC News.

- Jeg har hørt fra andre at de er bekymret fordi den er så sensasjonell og grafisk at den kan få en copycat-effekt.

Les også: Selena Gomez produserer ny Netflix-serie om selvmord

Saken utvides.