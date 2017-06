15 problemer kvinner har om sommeren

ANNONSE

Vi er halvveis i juni og sommeren er definitivt her - selv om været lar vente på seg noen steder. Sommeren er en herlig tid, men den byr også på enkelte utfordringer.

Nei da, utfordringene er verken store eller grusomme, men de kan skape irritasjon i hverdagen.

Her er 15 problemer mange kvinner (og noen ganger menn) har om sommeren:

1. Maskaraen renner

På varme dager risikerer vi å få svarte flekker under øynene fra maskaraen. Vannfast maskara eller sminkefri er et alternativ, men det tenker vi gjerne ikke på før det er for sent.

Et annet maskaraproblem er når vi får solkrem i øynene. Det er rett og slett klin umulig å bli kvitt sviingen i øynene med maskara på.

Et innlegg delt av Kaylacardioqueen74 (@kaylacardioqueen) torsdag 27. April. 2017 PDT





2. Solbrent i hårskillen

Dette er et problem menn opplever i like stor grad som kvinner - kanskje enda mer, hvis de er tynne i håret.

Vi er nøye med å smøre ansikt og kropp før vi tilbringer tid i solen, men de færreste tar seg bryet med å kline solkrem i håret. Det hender det at vi angrer på. Først blir vi knallrøde på toppen, og når dette gir seg, ser det ut som om vi har et massivt flassproblem.

Et innlegg delt av Samantha Robinson (@sammylove77) tirsdag 20. Mai. 2014 PDT

3. Sjekke bikiniskillen

De fleste bikinier har stropper som går rett over skuldrene. Det er det ikke alle topper og sommerkjoler som har. Og selv om bikiniskillet er en fin måte å sjekke hvor brun du har blitt, ser det ikke så lekkert ut med en tydelig hvit stripe på skulderen når du har en pen sommerkjole på.





4. Hyppig barbering av leggene

Her får nok ikke kvinner særlig mye sympati fra menn, men likevel ... Det er irriterende å måtte barbere leggene så ofte. Noen må barbere leggene hver eneste dag i sommersesongen, men de fleste «slipper unna» med et par ganger i uka.

Et innlegg delt av Cassie Carbon Baczanski (@cassiecb) lørdag 27. Aug.. 2016 PDT





5. Irriterende flip-flops

Dette er også et problem som gjelder menn like mye som kvinner. Flip-flops av typen som festes mellom stortåa og tåa ved siden av (denne tåa har faktisk ikke noe navn, ifølge Språkrådet) kan gi gnagsår av en annen verden mellom tærne. Tilføy litt sand og saltvann, så har du et ekte torturredskap.

Et innlegg delt av Jessica Francis (@jessica.francis) tirsdag 30. Mai. 2017 PDT





6. Uviss lengde på skjørtet

Du trodde kanskje at det nye skjørtet skulle rekke til knærne? Vel, tro om igjen. Etter omtrent 15 skritt har skjørtet sklidd oppover, og plutselig går du i miniskjørt. Du stopper, trekker skjørtet så langt ned du kan og begynner å gå igjen. Og det samme skjer på nytt. Lykke til med å rekke bussen på denne måten!

Et innlegg delt av Lindsay (@linstod) torsdag 15. Des.. 2016 PST





7. «Elektrisk» skjørt

Det er heldigvis ikke alle skjørt som kryper oppover beina dine. Men skjørt kan føre til flere problemer. Som når skjørtet klistrer seg mellom beina dine fordi det blir «elektrisk» og du blir gående som en and for å hindre det. For ikke å snakke om hvordan det er å bruke enkelte skjørt og kjoler på vindfulle dager.

Et innlegg delt av Jane Deocampo (@diyeyndi) søndag 15. Nov.. 2015 PST





8. Mystisk klesskap

Når varmen endelig har kommet og du kan finne fram sommerklærne, hender det at det var vært en liten trollmann i klesskapet som har forminsket alle shortsene dine så du ikke får dem på deg. Meget mystiske greier.

Et innlegg delt av Hip And Modern Boutique (@thehiddentrunk) fredag 28. April. 2017 PDT





9. Den uoppnåelige bikinikroppen

Du overhører snakket om bikinikroppen hele våren. Selvsagt gjør du det, du er da ikke så overflatisk at du bryr deg om sånt. Så står du der, da, på stranda, første dag i ferien - og plutselig føler du deg ikke like tøff som du gjorde på badet hjemme. Trøst deg med at alle kvinnene på stranda føler det samme. Én føler at hun har for store lår, en annen for mange strekkmerker, en synes hun har for små pupper, andre for store cellulitter. Kan noen minne oss på hvorfor vi i det hele tatt gidder å gå på stranda?!

Et innlegg delt av Jennifer Lopez-Quinones (@lolatwo2) onsdag 24. Aug.. 2016 PDT





10. Idiotiske skinnsofaer

Å sitte i skinnsofa iført skjørt eller shorts, er en prøvelse. For det første er det klamt og ubehagelig. For det andre føles det som om du sitter fast idet du skal reise deg. For det tredje oppstår det «prompelyder» som kan skape pinlige situasjoner. Og for det fjerde ender skjørtet med å ligge på en måte som gjør at du ikke hadde trengt å stryke det før du kom.

Hadn't moved off the sofa for about two hours looking at jobs, thought I was gonna have to be cut from it. #leathersofaproblems #stuck Et innlegg delt av Robert (@ramagee) mandag 18. Aug.. 2014 PDT





11. Håpløse p-piller

Hvis du ikke har planer om å få en vårbaby med kjæresten, er p-piller lurt å bruke. Men det er dessverre ingen myte at p-piller kan føre til pigmentflekker.

Et innlegg delt av meg (@mspaint13) mandag 13. Juni. 2016 PDT





12. Mensen

Hvis du trosser frykten for pigmentflekker og går på p-piller, kan du styre syklusen din selv. Men går du ikke på p-piller, kommer mensen når den vil. Gjerne akkurat idet du har dratt på badeferie og hadde planer om å tilbringe en uke i vannet.

Et innlegg delt av s a r a h (@disastersofathirtysomething) onsdag 14. Juni. 2017 PDT





13. Smøre hele kroppen

Det er ufattelig kjedelig å smøre seg, men vi gjør det likevel. Så går du ut i sola og nyter noen herlige timer i varmen. Og så kommer du inn igjen og oppdager en mystisk rød flekk på føttene. Du husket da å smøre hele kroppen? Kan du ha glemt føttene? Nei ... eller? Egentlig burde vi ha et skjema hvor vi krysser av for hver kroppsdel som er smurt.

Et innlegg delt av Aysel (@ayselka_m_va) torsdag 11. Aug.. 2016 PDT





14. Bikinilinja

Du har tatt bikinilinja og sørget for at underdelen vil skjule alt. Trodde du ... For den ene bikinitrusa var visst litt smalere enn den andre, og nå stikker det ut hår på alle kanter.

Et innlegg delt av Harmony Aesthetics (@harmonyaesthetics) lørdag 10. Juni. 2017 PDT





15. Hvite legger

Etter å ha tilbrakt noen timer i sola, kan du se at både ansiktet og armene har blitt betydelig brunere. Har du solt deg i bikini ser du sannsynligvis skillet etter bikinien på lår og mage. Men leggene ... arrrg, de leggene. Hvorfor skal det være så fryktelig vanskelig å få farge akkurat der?!

Et innlegg delt av Lizzie Fogarty (@simply_lizzie) lørdag 27. Mai. 2017 PDT