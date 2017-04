15 ting vi gjorde før vi fikk smarttelefoner

ANNONSE

Det er kanskje sørgelig å se vennegjengen samlet rundt stuebordet, alle med øynene plantet på hver sin telefon. Og til tider er det slitsomt å alltid være tilgjengelig.

Men fordelene med smarttelefoner er langt flere enn ulempene.

I dag er de fleste av oss så avhengige av telefonen at det er fullstendig krise å glemme den igjen hjemme. For ikke å snakke om å glemme den på jobben fredag ettermiddag (da ville vi vel vurdert å dra tilbake til jobb for å hente den).

En gang i tiden var det annerledes. Vi mener ikke helt tilbake til «steinalderen» - tiden før vi fikk mobiler og internett hjemme. Nei, vi snakker om tiden hvor det ble solgt over 160 millioner Nokia 3210 (du husker vel at tallene ble uttalt på en helt spesiell måte?). Tiden hvor vi trodde at verden ikke kunne komme særlig lenger, nå som vi kunne både ringe og sende meldinger mens vi satt på bussen.

Men verden gikk videre - og i dag kan vi ikke tenke oss livet uten. Her er noen utfordringer vi hadde før vi fikk smarttelefoner:

1. SMS-er kunne være på maks 160 tegn, så vi måtte fatte oss i korthet. For å klare det, utviklet vi et eget SMS-språk. Det var derfor helt vanlig å få meldinger som «r d lng t jg sr dg?».

2. Alternativet var å skrive det vi hadde å si i flere meldinger. Men det kunne bli kostbart. Lenge kostet det nemlig én krone for hver SMS (før det var det faktisk gratis - telefonselskapene hadde ingen tro på at dette ville slå an). Apper som Messenger og Viber eksisterte ikke engang i drømmene våre den gang.

3. Vi krydret meldingene med smilefjes, men disse fjesene måtte vi lage selv. Det kunne være alt fra de enkle :-) og ;-) til de mer kompliserte 08-P og (^0^)

4. Candy Crush? Glem det! Snake var det hotteste spillet på mobilen.

5. Vi kunne skrive meldinger uten å se på telefonen, for vi visste hvor alle tastene var. Til gjengjeld foreslo ikke telefonen hvilke ord vi skulle bruke neste gang.

6. Smarttelefoner kan riktig nok være dyre. Men selv om en Nokia var billigere, måtte vi bruke penger på langt flere ting enn nå. For eksempel måtte vi ha mp3-spiller, kamera, både mobil og fasttelefon (vi brukte da ikke mobilen når vi var hjemme), telefonsvarer til fasttelefonen, adressebøker, notatbøker, kalender og kalkulator.

7. Vi måtte være ved en PC for å sjekke mail - og Outlook-en kunne bare sjekkes på jobb. Du kunne derfor skylde på at du ikke var i nærheten av en PC hvis du fikk kjeft fordi du ikke svarte på en mail (men du fikk ikke kjeft, for ingen forventet at du satt ved PC-en hele tiden uansett).

8. Da Snapchat dukket opp i 2011, kunne de fleste av oss overhodet ikke forstå greia med at et bilde skulle vare i bare ti sekunder. Ideen om å plassere kaninører og morsomme barter på bilder er derimot ikke ny. Men tidligere måtte vi kjøpe et klistremerkeark med ulike festlige detaljer som vi klistret på våre fremkalte bilder.

9. Du måtte ikke glemme å sette på tastelåsen når du la telefonen i lomma. Da måtte du trykke meny *. Du kunne se at tastelåsen var på ved at det var en liten nøkkel øverst til venstre.

10. Skyldte du penger til en venn? Det er ikke lenge siden det ikke var gjort med et lite vips. Før måtte du ta med kontanter og betale tilbake. Og det kunne bli ganske utrivelig hvis vennen ikke kunne veksle (men som regel gikk det greit, vi hadde alltid med oss en lommebok med penger).

11. «Passer det å møtes neste torsdag klokka sju?» Nå går det mye raskere å få svar på spørsmål som dette enn før, da vi enten måtte finne fram filofaxen eller måtte stole på hukommelsen.

12. I dag blir du sett på som utgammel hvis du dukker opp på flyplassen med den gode, gamle permen full av flybilletter, flytogbilletter, hotellinfo og annen informasjon som kan komme godt med på reisen. Alt ligger nå på mobilen.

13. Vi måtte printe ut kart når vi skulle til et nytt sted. Alternativt kunne vi bruke den gamle kartboka. Eller vi kunne være skikkelig moderne og kjøpe en GPS vi koblet til i bilen. Et av problemene med kartene var at det ikke var en rød prikk som viste hvor du var, så det måtte du finne ut selv. Problemet med GPS-en var at den ikke ble automatisk oppdatert, så plutselig dukket det opp en rundkjøring akkurat der GPS-en mente at veien var slutt (eller motsatt - her snakker vi av egen erfaring).

14. Når du og vennene dine diskuterte om hvorvidt «Friends» begynte i 1993 eller 1994, fikk dere ikke svaret før dere kom hjem og gjorde et søk på AltaVista. Og du måtte sende SMS til hver og en i vennegjengen for å fortelle at du hadde rett (noe som ble dyrt i lengden).

15. Hvis vi lurte på hvordan været var, kikket vi ut av vinduet i stedet for å sjekke en app. En fordel, egentlig - hvor mange av oss har ikke irritert uttalt at «Yr sier at det er sol nå, men det er jo altfor kaldt å ha denne jakka!»