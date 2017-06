17 ting du neppe visste om Men in Black

ANNONSE

I år er det 20 år siden «Men in Black» hadde premiere. Filmen er like morsom i dag som i 1997, og kanskje kan du fortsatt synge med på tittellåta?

Vi er klare for litt mimring, og har hentet fram noen ting du neppe visste om filmen:

1. Astronomer har skrytt av filmens vitenskapelige nøyaktighet, tross mye tøys og fjas.

2. Bonden Edgar, som får kroppen overtatt av et romvesen, spilles av Vincent D’Onofrio. For å få Edgars holdning og gange, brukte han skinner på beina. «Jeg var innom en sportsbutikk og fant skinner som basketballspillere bruker. Jeg prøvde dem og innså at jeg kunne låse dem, så jeg ikke kunne bøye beina. Så jeg kjøpte to av dem og tok dem med hjem. Jeg bøyde beina så vidt før jeg låste dem, og prøvde å gå. Da fikk jeg den tvungne, rare gangen,» har han sagt.

3. Filmen er basert på en tegneserie skrevet av Lowell Cunningham og illustrert av Sandy Carruthers. I tegneserien jobber Men in Black-agentene med alle typer paranormale aktiviteter - ikke bare romvesener. Cunningham har sagt at han først vurderte å holde seg til romvesener, men at han var redd det ville bli kjedelig i lengden.

4. Cunningham var nervøs for humoren i filmen: «Jeg var bekymret for om det ville bli en farse,» har han sagt. Heldigvis ble han veldig fornøyd med resultatet. «Det skader ikke at når du møter de fleste romvesenene, så liker du dem,» sier han.

Tommy Lee Jones og Will Smith i Men in Black.

5. Det er ikke tilfeldig at agentene er kledd i svart. I mange år har det versert rykter om at det virkelig eksisterer en organisasjon bestående av svartkledde agenter som sørger for å dysse ned historier om UFO-er og romvesener.

6. Ifølge noen av dem som påstår å ha blitt forhørt av de svartkledde, mangler agentene øyevipper og øyebryn, er skalla og har hypnotiske øyne. En annen hevder at de beveger seg på en unaturlig måte. Atter andre forteller at de dukker opp i løse lufta (gjerne like etter at vitnene har våknet).

7. Clint Eastwood fikk tilbud om å spille K.

8. Chris O’Donnell var den første som fikk tilbud om å spille J, men han avslo, fordi han syntes den minnet for mye om Robin i «Batman Forever».

Tommy Lee Jones som K i Men in Black.

9. David Schwimmer fikk også tilbud om rollen. Han kunne vært fristet, men var klar for sin første jobb som regissør, med hans beste venner foran kameraet. «Jeg bare sa: "Jeg kan ikke. Dette er mine nærmeste venner, og det er deres første filminnspilling, min første regijobb, og jeg har ikke tid, for jeg må tilbake til «Friends» til høsten". Det var slik det hendte,» har han sagt.

10. På skjermen som viser kjente romvesener i filmen, ser vi blant annet Danny DeVito, Sylvester Stallone, Dionne Warwick, George Lucas og Steven Spielberg. Vi ser også filmens regissør Barry Sonnenfeld og hans datter Chloe.

11. Flere regissører ble vurdert før Sonnenfeld ble klar. En av dem var Quentin Tarantino.

Will Smith som J i Men in Black.

12. Sonnenfeld var ønsket som regissør i flere år, men var opptatt med andre prosjekter. Produsentene valgte derfor å utsette filmen til Sonnenfeld var klar.

13. Da Sonnenfeld og kona hans hadde lest manuset, sa han umiddelbart: «Tommy Lee Jones». Kona så på ham og sa: «Will Smith».

14. Linda Fiorentino spiller den kvinnelige hovedrollen Laurel. Ryktene sier at Fiorentino var vanskelig å jobbe med og uopoulær blant medspillerne. Ryktene er ikke mer enn nettopp rykter, men det er verdt å merke seg at Laurel «pussig nok» ikke er med i oppfølgeren.

15. The American Humane Society sørget for at ingen dyr ble skadet under innspillingen - noe som inkluderte kakerlakkene. Etter hver scene måtte de telle alle kakerlakkene og sørge for at ingen hadde forsvunnet.

16. På slutten av filmen avslører J til L at Dennis Rodman - en amerikansk basketballspiller - er en alien. Fordi han ikke er kjent i Europa, ble navnet hans forandret til Michael Jackson i den tyske, spanske og franske dubbingen av filmen.

17. Filmens avslutning skulle vært helt annerledes: J og K skulle endt opp med å ha en humoristisk debatt med Bug (alien-insektet). Mens de var godt i gang med innspillingen, forsto regissør Sonnenfeld at denne slutten ble for kjedelig. De vurderte fem alternative avslutninger, og endte med at Bug spiser K og slåss mot J.

Kilder: IMDb, Mentalfloss.com, Listverse.com, Mtv.com, Denofgeek.com, NYTimes.com, Moviemistakes.com, Lebeauleblog.com.