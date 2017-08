20 ting du neppe visste om Dirty Dancing

Den populære dansefilmen fyller 30 år denne måneden.

«Dirty Dancing» har gitt oss uforglemmelige dansescener, filmsitater og sanger. Denne måneden er det 30 år siden filmen hadde premiere, og vi har funnet noen fakta om filmen som du kanskje ikke visste fra før.

1. Tittelen på filmen kunne vært «I Was a Teenage Mambo Queen», fordi filmstudioet var redde folk skulle tro «Dirty Dancing» var en pornofilm.

2. Flere skuespillere ble vurdert for hovedrollene. Val Kilmer og Billy Zane var sterke kandidater for Johnny, mens Sarah Jessica Parker og Sharon Stone prøvde seg som Baby.

3. Jennifer Grey elsket rollen fra første stund: «Da jeg først leste manuset tenkte jeg: "Dette er en perfekt rolle for meg",» har hun sagt. Patrick Swayze har fortalt at han ikke var like begeistret etter første gjennomlesing: «Den virket så tullete - ikke mer enn en sommerleirfilm».

4. Grey var den første av de to hovedrolleinnehaverne som fikk tilbud om rollen. Hun trodde at Billy Zane («Titanic») skulle få den andre hovedrollen. «Billy var en av partnerne mine, og jeg trodde at han skulle få den, siden han var så lik Marlon Brando og han danset ganske bra. Men jeg husker da Patrick og jeg danset sammen, og plutselig var det så lett,» har hun sagt.

5. Manusforfatter Eleanor Bergstein sier at de aldri egentlig vurderte noen andre enn Swayze: «Det var alltid Patrick, bare Patrick, den eneste vi tilbød rollen og en nydelig, talentfull, god mann,» har hun sagt.

6. Swayze ble overrasket over at Grey ville jobbe med ham igjen, etter at de hadde jobbet sammen i «Red Dawn» tre år tidligere: «I "Red Dawn" var jeg så intens at jeg ikke trodde hun ville snakke til meg igjen. Men jeg hadde jobbet med faren hennes på Broadway, så Jennifer og jeg var egentlig ment å komme tilbake til hverandre».

7. Jennifer Grey var ti år eldre enn karakteren hun spilte. På audition fikk hun derfor beskjed om å overbevise casterne om at hun kunne se ut som en 16-åring. Det klarte hun.

8. Replikken «Nobody puts Baby in the corner» ble nesten fjernet fra filmen, fordi Swaye syntes den var så dum. I ettertid er det blitt et av verdens mest kjente filmsitater.

9. En av filmens mest kjente scener, er da Johnny og Baby øver på å danse og krabber mot hverandre på gulvet. Scenen var ikke planlagt, men regissøren så Swayze og Grey gjøre dette under oppvarmingen til en annen scene. Han syntes det var så morsomt at han filmet dem og tok scenen med i filmen.

10. Scenen hvor Johnny lærer Baby å danse, men hvor hun stadig bryter ut i latter, er også improvisert. «Når jeg blir frustrert, prøver å få henne til å være seriøs, men hun bare ler og fniser når jeg stryker hånden nedover armen hennes - da ble jeg frustrert på ordentlig,» har Swayze sagt.

11. Det var likevel ikke gitt at scenen skulle komme med i filmen. Det var meningen å ha med klippet hvor Grey til slutt klarte å være alvorlig, men under klippingen av filmen dukket latterklippene opp. «Vi syntes det var så morsomt at vi brukte det og elsket det,» sier manusforfatter Bergstein.

12. Swayze var med på å skrive hiten «She's Like the Wind». Låta ble egentlig skrevet for en annen film, «Grandview U.S.A.», og Jamie Lee Curtis skulle synge den.

13. Scenen hvor Johnny og Baby øver på det berømte løftet i vannet, ble spilt inn om høsten - men det skulle egentlig være sommer. Filmstaben måtte derfor spraye trærne med grønnmaling, fordi bladene var gule.

14. Vannscenen var fryktelig å spille inn. «Innsjøen var veldig, veldig, veldig kald. Jeg husker at jeg tenkte: "Kan du dø av at brystvortene eksploderer?",» har Grey sagt. Swayze var enig: «Det var ekstremt kaldt i innsjøen, og vi filmet scenen om og om igjen. Og selv om Jennifer var veldig lett, så kan den tynneste lille jente føles som 200 kilo når du løfter henne i vannet».

15. Etter å ha spilt inn filmen, danset ikke Grey på mange år. «Jeg følte at alle forventet at jeg skulle være så flink,» har hun sagt. Men etter at Swayze døde i 2009, bestemte hun seg for å finne fram danseskoene igjen. Hun ble med i «Dancing with the Stars» - og vant hele greia.

16. Manusforfatter Bergstein ser ikke bort fra at filmen kan få en offisiell oppfølger. «Jeg tenker at jeg kan være klar for det,» sa hun til BBC tidligere i år.

17. Patrick Swayze ble tilbudt seks millioner dollar for å spille i en oppfølger etter suksessen til filmen. Men han takket nei, fordi han ikke likte oppfølgere.

18. Det ble laget en TV-serie basert på filmen i 1988. Melora Hardin («The Office») spilte Baby. Paul Feig (regissør av blant annet «Bridesmaids») hadde en liten rolle.

19. Tidligere i år lanserte ABC en TV-versjon av filmen med Abigail Breslin og Colt Prattes i hovedrollene. Hvis Jennifer Grey hadde fått caste rollene i nyversjonen, hadde hun valgt andre skuespillere: «Jeg foreslår Natalie Portman og Ryan Gosling. Eller Channing Tatum,» har hun sagt.

20. Det er ikke tilfeldig at hun velger nettopp Ryan Gosling - hun er nemlig litt betatt av ham. Hun ble derfor opprømt da hun så filmen «Crazy, Stupid, Love», hvor Gosling prøver seg på et «Dirty Dancing»-løft: «Jeg er så fan av ham, og plutselig sier han navnet mitt i filmen! Jeg er på kino med mannen min og sier bare "Herregud, Ryan Gosling sa akkurat navnet mitt!"».

