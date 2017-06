20 ting du neppe visste om Harry Potter

ANNONSE

Tro det eller ei, i dag, 26. juni, er det 20 år siden verden fikk sitt første møte med Harry Potter.

26. juni 1997 ble «Harry Potter og de vises stein» gitt ut, og barn over hele verden fikk en ny favoritthelt. Den norske oversettelsen kom for øvrig ikke før i 1999.

Siden er det utgitt en lang rekke bøker, filmer og videospill om det magiske universet. J.K. Rowling har blitt en av verdens rikeste og mektigste kvinner, og du skal lete lenge for å finne en skoleelev som ikke har hørt om Harry Potter.

For å feire jubileet, har vi samlet noen artige fakta du kanskje ikke visste om Harry Potter:

1. Forlaget Bloomsbury hadde ikke særlig tro på romanen i 1997. J.K. Rowling fikk et forskudd på 2500 pund, og boken ble i første omgang trykket i 500 eksepmlarer - hvorav 300 ble distribuert til biblioteker.

Den første Harry Potter-boken så slik ut.

2. Da den første boken ble gitt ut i USA i 1998, vurderte de å gi den tittelen «Harry Potter and the School of Magic».

3. Harry fikk navnet sitt fordi det er Rowlings favorittguttenavn. Hun har fortalt at hvis hun hadde fått en sønn, skulle han hete Harry. «Men da måtte jeg ha valgt et annet navn til Harry i bøkene, for det ville vært for slemt å oppkalle ham etter min egen sønn,» har hun sagt ifølge Accio-quote.org. Etternavnet Potter hentet hun fra en nabofamilie fra barndommen.

Harry Potter og Mysteriekammeret.

4. I 2008 ble Rowling anmeldt for å ha stjålet navnet. Regissør John Buechler regisserte i 1986 filmen «Troll». Hovedpersonen i filmen het «Harry Potter» og ble spilt av Noah Hathaway, kjent fra «Neverending Story».

5. Selv har Rowling to favorittkapitler i bøkene: «Jeg liker kapittel 12 i De vises stein (med speilet Mørd/Erised), og jeg er stolt av slutten i Ildbegeret,» har hun sagt. Hun har fortalt at «Fangen fra Azkaban» var den morsomste å skrive, men at favorittbøkene likevel er de to det var vanskeligst å skrive, «Mysteriekammeret» og «Ildbegeret».

Fra Harry Potter og de vises stein.

6. På en kirkegård i Edinburgh er det tre gravsteiner med navnene Thomas Riddle, William McGonagall og Elizabeth Moodie. Rowling har fortalt at disse inspirerte henne til karakterene Tom Riddle (Tom Venster på norsk), Minerva McGonagall (Minerva McSnurp) og Mad-Eye Moody (Galøye Bister).

7. Før innspillingen av «Harry Potter og fangen fra Azkaban» ba regissør Alfonso Cuarón de tre hovedrolleinnehaverne om å levere en stil om sin karakter. Emma Watson skrev 16 sider om Hermine, Daniel Radcliffe skrev én side om Harry og Rupert Grint leverte ikke oppgaven om Ronny.

Harry Potter og fangen fra Azkaban.

8. Da Rupert Grint skulle sende inn sin auditionvideo, lagde han en film hvor han etterlignet sin kvinnelige dramalærer, viste hvordan han ville spille Ronny og laget et eget Harry Potter-manus. Tom Felton prøvespilte for øvrig først for rollene Harry og Ronny, men fikk til slutt rollen som Draco Malfang.

Emma Watson, Daniel Radcliffe og Rupert Grint ble presentert som Hermine, Harry og ronny 23. august 2000.

9. Warner Bros. vurderte først å lage bøkene til en tegnefilmserie eller å slå alle bøkene sammen til én film. Grunnen var at de fryktet at skuespillerne ville vokse fra rollene sine før filmserien var ferdig.

10. Rowling har fortalt at Draco vokste opp med historien om Harry Potter. Faren fortalte ham om trollmannen som var så mektig at han tok knekken på Voldemort. Som mange dødsetere, trodde de at dette betød at Harry kom til å bli en fantastisk svart trollmann - og skuffelsen var derfor stor da Draco forsto at barndomshelten slett ikke var som han trodde.

Harry Potter og fangen fra Azkaban.

11. Domhnall Gleeson, som spiller Rulle Wiltersen (Bill Weasley) i filmene, er sønnen til Brendan Gleeson, som spiller Galøye Bister (Mad-Eye Moody).

12. Poltergeisten Gnav dukker ofte opp i bøkene, men er ikke med i filmene. Opprinnelig skulle han faktisk være med, og den britiske komikeren Rik Mayall fikk rollen. Selv har han sagt: «Hver gang jeg prøvde å spille, begynte alle ungene å fnise, så jeg ble kastet ut».

Rik Mayall skulle spilt Gnav.

13. Michael Jackson skal ha bedt Rowling om å lage en Harry Potter-musikal med ham. Rowling avslo.

J.K. Rowling ville ikke lage musikal med Michael Jackson.

14. Professor Slur (Snape) skal være inspirert av Rowlings kjemilærer. «Det er sikkert mange elever som synes jeg var like ille som karakteren,» har læreren sagt til BBC, og innrømmer at han ble overrasket over sammenligningen. «Det er mange måter elever kan få hevn på, men dette er en mer sofistikert måte,» sier han.

Alan Rickman spilte Slur.

15. Professor McSnurp (McGonagall) var ulykkelig forelsket i en gomp i ungdommen. Hun var også en talentfull rumpelrunkspiller, men ga seg etter en skade.

16. «Harry Potter og ildbegeret» («The Goblet of Fire») hadde flere alternative titler før den fikk sitt endelige navn, blant annet «The Doomspell Tournament», «The Triwizard Tournament», «The Death Eaters» og «The Three Champions».

Harry Potter og Ildbegeret.

17. Rowling planla tidlig hvordan serien skulle ende. «Veldig tidlig - ikke den første dagen, men i løpet av det første året - skrev jeg et forslag på det jeg trodde ville bli siste kapittel,» har hun sagt ifølge Mentalfloss.com. «Jeg visste hele tiden at jeg jobbet mot punktet hvor Gygrid bar Harry, i live eller muligens død, ut av skogen ... alltid».

Harry Potter og Dødstalismanene del 2

18. Voldemort var 71 år gammel da han døde i Slaget ved Galtvort.

Voldemorts siste kamp.

19. Rowling hadde ikke tenkt å la Remus Lupus og Nymfadora Dult (Nymphadora Tonks) dø, men hun ombestemte seg i siste sekund. Grunnen var at hun ville vise krigens verste side: Barna som blir igjen. Lupus og Dult etterlot seg en nyfødt sønn.

20. Hun vurderte også å ta livet av Ronny, men valgte heldigvis å la ham leve. Faren til Ronny, Arthur, skulle også miste livet. «Men det var veldig få gode fedre i bøkene. Faktisk kan du si at Arthur Wiltersen er den eneste gode faren i hele serien,» har hun sagt ifølge Mentalfloss.com.

Arthur Wiltersen.

