22 år gammelt brev spår fremtiden

Ble funnet i en vegg.

«Hei, hvem du enn er. Dette brevet ble lagt inne i en stendervegg på påskeaften, 15. april 1995. Det pissregner ute, så det er en passende dag for oppussing.»

Slik begynner brevet signert Greg Wilkinson, en da 39 år gammel mann som pusset opp huset han skulle bo i med sin kone. I brevet skriver han både om sitt private liv og livet generelt i Australia i 1995 - samtidig som han kommer med noen spådommer for fremtiden.

- Internett er det store nå



Nå, 22 år senere, er brevet funnet, og delt på sosiale medier av Sasha Ilic, en av håndtverkerne som nå jobber i huset, og omtalt av en rekke aviser, deriblant The Sydney Morning Herald.

- Da jeg så brevet og leste det, tenkte jeg at det var ganske kult. Tidligere har jeg bare funnet gamle aviser gjemt i veggene. Jeg var ikke sikker på at dette var ekte før jeg så bildet, sier Ilic.

Sammen med brevet hadde nemlig Wilkinson lagt ved et bilde av seg selv og sin kone, Roslyn Green, på bryllupsdagen deres.

Wilkinson skriver om at de nettopp har giftet seg og at kona er gravid. Han legger ved en oversikt over prisene på alt fra brød og melk til bensin, og skriver i tillegg om politikk, økonomi og sport.

«Internett er det store nå. Det har akkurat eksplodert og absolutt alle vil «surfe» nettet. Vær så snill å si at det uttrykket har dødd ut,» skriver Wilkinson.

- Islam vil bli et ideologisk problem



Til slutt i brevet skriver Wilkinson om sine tanker for fremtiden. Brevet er skrevet seks år før 11. september-angrepet i New York, men Wilkinson uttrykker allerede bekymring rundt det han omtaler som «en latterlig hellig krig».

«Islam vil bli det ny ideologiske problemet, som igjen vil skape en motreaksjon som vil føre store deler av verden inn i en latterlig «hellig krig». Hver side av konflikten vil tro at de er mer religiøs/hederlig enn den andre,» skriver Wilkinson, og legger til at han tror konflikten vil pågå i veldig lang tid.

«Helt til en side vinner (umulig) eller begge sider innser at hvis dette er det deres gud ønsker, så finnes det nok ingen gud i det hele tatt.»

Supermakten Kina



Wilkinson skriver også at han tror Kina vil bli en supermakt.

«Kina vil semi-demokratiseres, og bygge seg opp til å bli en stor økonomisk supermakt, for så å se utover. Amerika vil bli deres viktigste handelspartner, og hvis de bestemmer seg for at de trenger mer plass, vil jeg tro Amerika vil bli deres mål,» skriver Wilkinson, og oppfordrer alle til å lære kinesisk språk og kultur.

Men ikke alt Wilkinson spår, viser seg å stemme 22 år senere. Han skriver nemlig at han tror familier vil gå tilbake til at kun én forelder jobber, mens den andre passer barna. Det vil føre til et mindre materialistisk samfunn, tror han.

- Understreker utviklingen

Takket være den enorme spredningen av brevet på sosiale medier, ble Wilkinson raskt funnet. Han er nå 61 år og for øyeblikket på seiltur i Kroatia.

- Da jeg først så at brevet dukket opp på på Facebook, følte jeg at det var et overtramp. Men så tenkte jeg litt på det, og i lys av mine spådommer for fremtiden så understreker det jo bare utviklingen av internett de siste 22 årene. Uten det ville de jo aldri ha funnet meg, sier Wilkinson til The Sydney Morning Herald.

Selv trodde han brevet ville bli funnet mye senere, nærmere år 2060. Kona, Roslyn, hadde tippet på år 2020.

- Jeg ville gjerne at det skulle ha ligget gjemt lenger, men er så glad for at jeg er her og får oppleve at det blir funnet. Min nydelige Ros gjettet nesten riktig år.

