25 filmer du bør se i år

Vi har så vidt rukket å bli vant til å skrive 2017, og vi har et langt år foran oss. Heldigvis får vi mange fridager i år, og det er mye å glede seg til både på TV og på kino.

Forrige uke ble vi presentert for den norske filmvåren, og Norsk filminstitutt lover oss mange gode filmer fra våre egne filmskapere.

Året har også mye annet å by på. Vi har plukket ut 25 filmer vi tror vil bli blant årets mest populære filmer.

«Split»

Etter «Den sjette sansen», har M. Night Shyamalan hatt en varierende karriere. Filmer som «After Earth» og «The Happening» fikk mange til å miste troen på regissøren. Men «The Visit» fra 2015 viste at han fortsatt mestrer grøssersjangeren. I hans nyeste film møter vi tre jenter som blir kidnappet av en sinnsforvirret mann. Han har flere personligheter - og de må bekjempe den verste av alle for å slippe fri.

Filmen har premiere 20. januar.





«Vaiana»

Årets Disney-film introduserer oss for en ny - og annerledes - prinsesse. «Vaiana» handler om en jente som levde for tre tusen år siden. Sammen med halvguden Maui legger hun ut på en spennende reise.

Filmen har premiere 3. februar.





«Jackie»

Natalie Portman spiller Jacqueline Kennedy i filmen som tar for seg uken etter drapet på hennes mann John F. Kennedy. Det er ikke utenkelig at Portman får en Oscar for rollen, og den vil gi oss et annerledes innblikk i historien om attentatet.

Filmen har premiere 17. februar.





«The Great Wall»

En soldat blir holdt fanget ved Den kinesiske mur. Da muren er under angrep, slår han seg sammen med en hær av elitesoldater for å stoppe fiendene. Matt Damon har hovedrollen som mannen som oppdager hvorfor muren egentlig ble bygget.

Filmen har premiere 17. februar.





«La La Land»

Den store vinneren under årets Golden Globe, og sannsynligvis får den også priser ved Oscar-utdelingen. Vi møter to kunstnere - én jazzmusiker og én skuespiller. Sammen opplever de verden på en helt ny måte. I hovedrollene finner vi Emma Stone og Ryan Gosling.

Filmen har premiere 24. februar.





«Trainspotting 2»

Det er 20 år siden vi ble kjent med Renton, Diane, Sick Boy, Begbie, Spud og Gail. I filmen reiser Mark Renton hjem for første gang på lenge. Her gjenforens han med vennene, men også med følelsene han en gang forlot - og med heroinen. Alle skuespillerne gjentar sine roller, og Danny Boyle står også denne gangen for regien.

Filmen har premiere 24. februar.





«Kong: Skull Island»

En såkalt prequel til «King Kong». En gjeng oppdagelsesreisende drar til en ukjent øy uten å ane hva de kan forvente seg. På øya opplever de sitt livs mareritt. På rollelisten finner vi blant annet Tom Hiddleston og Brie Larson.

Filmen har premiere 10. mars.





«Skjønnheten og udyret»

Disney fortsetter å filmatisere klassiske tegnefilmer med ekte skuespillere. Og de ser ut til å lykkes med «Skjønnheten og udyret». Emma Watson har rollen som Belle og Dan Stevens spiller udyret. Luke Evans spiller Gaston, Ewan McGregor spiller Lumiere, Ian McKellen spiller Cogsworth og Emma Thompson spiller Mrs. Potts.

Filmen har premiere 17. mars.





«Life»

Seks astronauter undersøker prøver tatt på Mars, i håp om å finne tegn på liv. De finner det de leter etter - det første beviset på liv utenfor Jorden. Men snart skjønner de at funnet har konsekvenser de ikke hadde forutsett.

Filmen har premiere 24. mars.





«Silence»

Når Martin Scorsese kommer med en ny film, er det mange som er spente. «Silence» handler om to prester på 1600-tallet. De reiser til Japan for å finne sin mentor og for å misjonere. Men katolisismen er forbudt, og snart blir de forfulgt. I de største rollene finner vi Andrew Jarfield, Adam Driver og Liam Neeson.

Filmen har premiere 24. mars.





«Fast & Furious 8»

Alle fartsglade kinogjengere gleder seg til denne filmen, med originaltittel «The Fate of the Furious». Dom Toretto har valgt å fokusere på familien, og er på bryllupsreise med Letty. Men en mystisk kvinne dukker opp og lokker Dom inn i et kriminelt miljø han ikke kommer seg ut av.

Filmen har premiere 12. april.





«Billy Lynns hjemkomst»

Det er mange gode regissører som er aktuelle i år. Ang Lee er en av dem. I denne filmen forteller han om 19 år gamle Billy Lynn, som kjemper i Irak. Vel hjemme blir han hyllet som en helt - men Billy Lynn klarer ikke å glemme hva som egentlig skjedde i krigen.

Filmen har premiere 21. april.





«Guardians of the Galaxy 2»

Marvel-heltene er tilbake. Da de oppdager mystisk informasjon om Peter Quills foreldre, legger de ut på en ny reise. Chris Pratt er tilbake som Peter Quill/Star-Lord. I tillegg møter vi blant annet Sylvester Stallone og Kurt Russell i nye roller.

Filmen har premiere 5. mai.





«Alien: Covenant»

Ridley Scott tar oss på nytt med ut i verdensrommet. Et romskip reiser til en fremmed planet, og her møter de planetens eneste beboer: Humanoiden David, som overlevde den fatale Prometheus-ekspedisjonen for ti år siden.

Filmen har premiere 19. mai.





«Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge»

Norske Espen Sandberg og Joachim Rønning har regien på denne storfilmen. Det grusomme spøkelset Captain Salazar er ute etter å drepe alle pirater i verden. Det eneste håpet til Jack Sparrow er å finne den legendariske Trident of Poseidon, som gir ham all makt over havet.

Filmen har premiere 24. mai.

«The Mummy»

En eldgammel prinsesse vekkes opp etter å ha ligget begravet i århundrer. Nå er hun ute etter å hevne seg på menneskeheten. I hovedrollen møter vi Tom Cruise. Vi får også se Russell Crowe i rollen som den legendariske Dr. Henry Jekyll.

Filmen har premiere 9. juni.





«Spider-Man: Homecoming»

Tom Holland gjorde en glimrende inntreden i Marvel-universet i fjorårets «Captain America: Civil War». Nå kommer første film i nylanseringen av «Spider-Man». Peter Parker kommer hjem etter eventyret med The Avengers, og han får hjelp av Tony Stark med å finne seg til rette. Men Peter vil være en ekte superhelt - og snart får han mulighet til nettopp det.

Filmen har premiere 7. juli.





«War for the Planet of the Apes»

Dette er tredje film i trilogien om hva som skjedde da apene tok over planeten, lenge før «Planet of the Apes» fant sted. Krigen mellom aper og mennesker er allerede i gang, og Cæsar er klar til å få et endelig oppgjør mellom artene.

Filmen har premiere 14. juli.

«Dunkirk»

Mesterregissøren Christopher Nolan er også aktuell i år. Hans nye film tar for seg slaget om Dunkerque under andre verdenskrig. Det er en rekke kjente navn på rollelisten, blant annet Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth Branagh - og skuespillerdebutant og tenåringsidol Harry Styles.

Filmen har premiere 19. juli.





«Askeladden - I Dovregubbens hall»

Norges mest kjente eventyrhelt har endelig fått sin egen storfilm. Espen Askeladd ønsker å befri prinsessen fra Dovregubben, men trollet er visstnok umulig å bekjempe. Mikkel Brænne Sandemose står for regien av filmen.

Filmen har premiere 29. september.

Det er mange spennende navn i Askeladden - I Dovregubbens hall. Fra venstre : Ida Ursin Holm (hulder) Mads Sjøgård Pettersen (Per), Elias Holm Sørensen (Pål), Vebjørn Enger (Espen Askeladd), Mikkel Sandemose (regissør), Robert Skjærstad (Den danske prinsen hjelper), Thorbjørn Harr (far til Per og Pål), Gard Eidsvold (Kongen), Synnøve Macody Lund (dronningen), Eili Harboe (prinsessa) og Allen Hyde (Dansk prins),

«Blade Runner 2049»

Det er tretti år siden den første filmen om Rick Deckard, og han har vært borte like lenge. Etter å ha oppdaget en stor hemmelighet, er politimannen K ute etter å finne ham. Ryan Gosling har rollen som K, og Harrison Ford gjentar rollen som Rick Deckard.

Filmen har premiere 6. oktober.





«Snømannen»

Hollywood har inntatt Norge, og til høsten får vi se resultatet. Harry Hole prøver å finne en seriemorder som tar livet av kvinner. Michael Fassbender har hovedrollen, og vi møter også skuespillere som Toby Jones, J.K. Simmons, Val Kilmer og Charlotte Gainsbourg. Skandinavia er selvsagt også representert, med blant annet Jakob Oftebro, Sofia Helin og Rebecca Ferguson.

Filmen har premiere 13. oktober.

Michael Fassbender på en trikk i Bjørvika i Oslo under innspillingen av Snømannen.

«Thor: Ragnarok»

Det kommer enda mer Marvel-moro i år. Thor må bekjempe den nådeløse Hela for å redde Åsgård fra Ragnarok. Dette fører ham til en gladiatorarena hvor han må slåss mot Hulk. Chris Hemsworth spiller som vanlig Thor. Cate Blanchett spiller Hela.

Filmen har premiere 3. november.

Thor er tilbake - men foreløpig har vi ikke fått se noe fra den nye filmen. Bildet er fra "Thor: The Dark World"

«Justice League»

Hvis du ikke har fått nok av superhelter ennå, kan du glede deg til «Justice League». I denne filmen møter vi blant annet Batman, Wonder Woman, Aquaman og The Flash - og kanskje Superman vender tilbake? Superheltene må slå seg sammen for å unngå katastrofe. Eller er de allerede for sent ute?

Filmen har premiere 17. november.

«Star Wars: Episode VIII»

Før jul kommer en ny «Star Wars»-film - den åttende i rekken. Rey fortsetter sin reise med Finn, Poe og Luke Skywalker. Alle skuespillerne er tilbake i sine roller - inkludert Carrie Fisher, som rakk å spille inn alle sine scener før hun døde brått i julen.

Filmen har premiere 15. desember.

Daisy Ridley og John Boyega som Rey og Finn i Star Wars: The Force Awakens.

Her er noen andre filmer mange gleder seg til i løpet av året:

«xXx: Return of Xander Cage» - premiere 27. januar.

«Rings» - premiere 3. februar.

«Fifty Shades Darker» - premiere 10. februar.

«John Wick: Chapter 2» - premiere 10. februar.

«Lego®Batman filmen» - premiere 10. februar.

«Moonlight» - premiere 10. februar.

«Paterson» - premiere 10. februar.

«A Cure for Wellness» - premiere 17. Februar.

«Logan» - premiere 3. Mars.

«Nocturama» - premiere 3. mars.

«Patriots Day» - premiere 17. mars.

«Power Rangers» - premiere 28. April.

«Baywatch» - premiere 12. mai.

«King Arthur: Legend of the Sword» - premiere 12. mai.

«World War Z 2» - premiere 9. juni.

«Transformers: The Last Knight» - premiere 23. juni.

«Grusomme meg» - premiere 30. juni.

«Annabelle 2» - premiere 11. august.

«American Made» - premiere 18. august.

«IT» - premiere 8. september.

«Kingsman: The Golden Circle» - premiere 6. oktober.

«Friday the 13th» - premiere 20. oktober.

«God Particle» - premiere 27. oktober.

«Den 12. mann» - premiere 10. november.

«Jumanji» - premiere 25. desember.