27 opplevelser som kan bidra til demens

Forskere har laget en liste på 27 opplevelser gjennom livet, som øker sjansen for alzheimer senere i livet.

Det er forskere ved The University of Wisconsin i USA som har laget listen over ekstremt traumatiske opplevelser som kan få store konsekvenser senere i livet, skriver Nyheter24.

Disse opplevelsene kan, i følge forskerne, påføre hjernen så mye stress at den aldres fortere.

Noen opplevelser er bare skadelige i barne- og ungdomsårene, mens andre opplevelser kan være skadelige uansett når i livet de inntreffer.

De som kan være skadelige opp til ungdomsalderen, er:

1. Å måtte gå et skoleår på nytt.

2. Å slutte på skolen før tiden.

3. Å bli utvist fra skolen.

4. Å bli kastet ut fra hjemmet.

5. At foreldrene er arbeidsløse.

6. Foreldre som misbruker alkohol.

7. Foreldre som misbruker narkotika.

Nedenfor følger hendelser som kan påvirke deg gjennom hele livet:

8. Å slutte før tiden på universitetet.

9. Å bli sparket fra jobben.

10. Å være arbeidsløs lenge.

11. Foreldrene dine dør.

12. Utroskap.

13. Problemer med svigerforeldre.

14. Søsken dør.

15. Barn dør.

16. Barn involvert i en alvorlig ulykke.

17. Å miste hjemmet i brann eller oversvømmelse.

18. Mishandel.

19. Seksuelle overgrep.

20. Juridiske problemer.

21. Å gå konkurs.

22. Å havne i fengsel.

23. Store økonomiske problemer.

24. Å bli avhengig av sosialhjelp.

25. Å være i militæret.

26. Å oppleve krig.

27. Foreldre som skiller seg.