5 tips for å komme inn i den gode søvnrytmen igjen

Hardt å stå opp til vekkerklokka i morges?

Kanskje var du til og med fornuftig og la deg ekstra tidlig i går? Men det var bare ikke mulig å få sove?

Denne uka er det mange som begynner på jobb igjen etter en lang ferie. Barn skal på SFO eller i barnehage og feriemodus snus brått til hverdagsrutiner igjen.

Lange feriekvelder er dog ikke så lette å snu sånn over natta, og det kan være lurt å ta det litt etappevis.

Først og fremst: Det er ingen krise at du har snudd døgnrytmen litt i ferien. Men akkurat som det kan ta litt tid å komme i feriemodus, kan det også ta litt tid å venne kroppen til å både legge seg og stå opp flere timer før det den er vant til. Det kan minne litt om jetlag.

Ifølge søvnforsker ved Universitetet i Bergen, Bjørn Bjorvatn, bør du starte med å stå opp én time tidligere hver dag fram til du er tilbake til normalen.

Det gjelder særlig for de som har skjøvet døgnet ekstra mye i ferien. De kan nemlig bli døgnville, og få samme effekt som de som reiser mellom flere tidssoner, har Bjorvatn tidligere uttalt til TV 2.

Et annet råd er å bli eksponert for dagslys rett etter at man har stått opp, for å føle seg mer våken.

LES OGSÅ: 5 ting som kan skje med kroppen om du ikke får nok søvn

Mange har nok hatt mange fine og lyse sommerkvelder i ferien. Brått er hverdagen her og søvnen lar vente på seg.

I Bjorvatns bok «Bedre Søvn» kommer han med en rekke tips til bedre søvn. Her får du et utdrag:

1. Unngå kaffe, te og andre koffeinholdige drikker etter klokken 17. Røyk forstyrrer også søvnen. (Seks timer etter at du har drukket en kopp kaffe er halvparten av koffeinet fortsatt i blodet.)

2. Bruk av alkohol som sovemiddel frarådes. Alkohol kan lette innsovning men gir urolig søvn.

3. Unngå kraftig mosjon de siste timene før sengetid.

4. Unngå å være sulten eller å innta store måltider ved sengetid.

5. Sørg for mørke, ro og moderat temperatur på soverommet. Bruk eventuelt maske og ørepropper.

Ifølge Helsedirektoratet fungerer søvnen best når vi legger oss og står opp til omtrent samme tid hver dag.

Et godt råd for å holde på en jevn og god døgnrytme er derfor å stå opp til et fast tidspunkt hver dag og ikke sove mer enn cirka en time ekstra på fridager. Sørg også for å være ute i dagslys i løpet av dagen. Lys er nemlig med på å regulere døgnrytmen og utskillelse av hormonet melatonin, som er kroppens søvnhormon.

Får du bare ikke sove?



Får du ikke sove likevel, sier du?

- Stå opp! råder Helsedirektoratet i sin «Sov godt - gode råd for bedre søvn»-brosjyre.

«Noen ganger får man bare ikke sove. Ikke bli liggende å vri deg. Det gjør deg bare mer urolig. Dessuten vil det, særlig hvis problemet med å sovne varer over flere dager, bidra til at du forbinder senga med våkenhet, uro og frustrasjon. Stå heller opp enn å bli liggende lenge å vente på søvnen. Les en bok eller gjør noe avslappende, men ikke skru på for mye lys.»

Har du sett denne videoen?