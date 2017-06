7 måter å takle overgang fra barnehage til skole

ANNONSE

I disse dager slutter første skoleår. Samtidig tar mange barn skrittet ut av barnehagen for siste gang. Og bak går foreldre som egentlig vet litt for lite om hva som venter deres barn i august, når de starter på SFO/AKS og så på skolen.

For mange barn er overgangen fra en barnehage der man har lært gjennom praktisk-estetisk tilnærming og lek, til en skolehverdag, stor.

Kanskje for stor, for nå vil regjeringen innføre en samarbeidsplikt for å sikre gode overganger når barn går fra barnehage til skole og SFO, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Både en ny OECD-rapport og departementets egen gjennomgang av regelverket viser at barn i dag ikke er tilstrekkelig sikret en god overgang.



For mange foreldre er utfordringen at informasjonsstrømmen plutselig blir kuttet.

Gunn Iren Gulløy Müller er leder for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Selv har hun tre barn hun har vært gjennom skolestart med.

Under følger sju råd til hvordan du kan forberede barnet - og deg selv - til overgangen fra barnehage og til skole:

1. Vær forberedt på mindre kontakt



- Det største sjokket for mange foreldre er hvor lite kontakt man har med skolen, kontra barnehagen, sier Gunn Iren Gulløy Müller til Nettavisen.

Hun sikter til at mange foreldre i barnehagen er vant til å kunne gi beskjeder ved levering i barnehagen, kanskje om en trøblete natt, litt dårlig form eller annet, for så og få en oppsummeringen av hvordan dagen har vært, ved henting.

- Se på klassen som en barnegruppe, og ikke bare vær opptatt av eget barn. Har alle barna det bra, så lærer alle også bedre, sier leder for foreldreutvalgetfor grunnopplæringen, Gunn Iren Gulløy Müller.

- På skolen er det annerledes. Skoledagen kan for mange foreldre oppleves som et sort hull. På aktivitetsskolen (SFO) kan du selvsagt få litt informasjon, men også her er det færre voksne per barn, så det begrenser seg hvor mye de kan følge opp hvert enkelt barn, sier hun.

2. Øve på selvstendighet



Har du fått beskjed om at barnet ditt må lære seg å gå på do selv eller trenger litt klestrening?

- Det kreves en større grad av selvstendighet. Påkledning og det å passe på tingene sine, er en ting. På skolen må man også i større grad vente på tur, vente på å få oppmerksomheten, tåle å tape og finne seg i å ikke få bestemme. Dette er det viktig å snakke med barna om i forkant.





3. Husk at barnet ditt ikke lenger er eldst



Når barnet slutter i barnehagen, har det hatt et år der det har vært «spesielt» fordi det har vært førskolebarn. Det har vært eldst, og blitt behandlet slik, med ekstra oppmerksomhet.

Nå skal barnet bli en av mange elever i en stor klasse med mange ukjente, og igjen være aller minst på skolen.

Det kan være en overgang for mange.

4. Etablere en god kontakt med SFO/AKS



- Bruk litt av sommeren til å finne ut om det er andre barn som skal begynne på samme skole i nærheten, meld barnet på SFO/Aktivitetsskolen de to ukene før skolen begynner, og si gjerne fra om behov til aktivitetsskolen også, dersom barnet ditt ikke kjenner så mange.

Si fra om at barnet selv er litt bekymret for dette, slik at de for eksempel kan inkludere barnet i lekegrupper med andre barn.

5. Engasjere deg i de andre barna



Det å være en engasjert forelder er et viktig gode for barnet ditt, læringen, miljøet og ikke minst for å få vite hva som rører seg innenfor skoleveggene. Kanskje kan dere allerede nå i sommer ta kontakt med andre barn som skal begynne på samme skole?

- Engasjér deg i foreldreutvalg, så får du være med å påvirke! Det er også viktig å se klassen som en barnegruppe, og ikke bare være opptatt av eget barn. Har alle barna det bra, så lærer alle også bedre.

Det kan du gjøre ved å være inkluderende og framsnakke de andre barna, mener hun.

6. Bli kjent med de andre foreldrene



- En mulighet er å avtale lavterskel-møter med foreldre og barn, i en park eller på en lekeplass. Kanskje kan dere ha følgegrupper der dere bytter på å følge barna til skolen, eller gå sammen? Man får mye igjen for å bli kjent med de andre foreldrene også. Den dagen noe skjer, eller du må ta en telefon om noe som kan kjennes vanskelig, er det fint å kjenne hverandre litt, sier Gunn Iren Gulløy Müller.

Hun mener også at det fra første foreldremøte kan være lurt å snakke om helt enkle ting som beløp for bursdagsgaver og at man enten inviterer alle, guttene eller jentene i bursdag.

- På den måten kan man være med på å bygge et godt klassemiljø fra første stund.

Helsesøster Claudette Schwarz mener det er lurt å ha en aktiv fritid, slik at de minste barna får ut energi og lettere kan sitte stille i skoletimene.

7. Nok søvn, nok mat, nok bevegelse



Også helsesøter ved Åsgård skole, har noen gode tips til foreldre i overgangen fra barnehage til skole.

- Alle trenger nok søvn, nok mat og nok fysisk aktivitet.

Og med nok fysisk aktivitet mener hun minst en time hver dag.

- I barnehagen er barn vant til å leke og være aktive hele dagen. På skolen må barna naturlig nok sitte mer stille, så derfor er det også viktig at foreldre tar dette på alvor og legger opp til en aktiv fritid for barna. Alderen før fylte 12 år regnes som en fysisk gullalder, så allsidig aktivitet er supert. Fram til 12-års alder husker barn veldig mye av det de lærer seg, som de får bruk for senere også.

Helsesøsteren mener skolehverdagen også blir bedre ved forutsigbarhet og positivitet knyttet til skolen.

- Å få vite hva som skjer, og hvordan skolehverdagen vil se ut, er viktig for barn. I tillegg bør foreldre framsnakke skolen. Snakk om at det er flott å lære nye ting, fortell barna at det er lov å si fra til læreren at man trenger å bevege seg litt, om det blir vanskelig å sitte stille veldig lenge av gangen. Som regel lar utfordringer mange av de yngste barna kan kjenne på, seg løse.

Hun mener det er viktig at foreldre legger opp til et positivt samarbeid med skolen, selv om man enkelte ganger kan være uenige.

- Er foreldre negative, og snakker negativt om skolen, tror barna at det er dette som er sant. Viktig er det også å snakke om andre mennesker i positive og inkluderende ordelag. Dersom foreldre er negative, tar barna med seg dette i timen, og inn i leken med andre barn, sier hun.

