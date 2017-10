8 grusomme beskrivelser av livet i Playboy-huset

Flere tidligere «playmates» forteller om livet bak kulissene i Playboy-huset.

Etter Hugh Hefner (91) døde onsdag i forrige uke, har fans og tidligere Playboy-modeller gått ut og hyllet Playboy-gründeren. Norske Lillian (66), som var kjæresten til Hefner som ung, har blant annet bestemt seg for å gjøre et nytt Playboy-cover i hans ære.

Men Hefner har ikke bare høstet heder og ære fra sine tidligere Playboy-modeller. Cosmopolitan har samlet en rekke tidligere uttalelser fra kvinner som har bodd i «Playboy Mansion», som gir et inntrykk av at livet i Playboy-huset var alt annet enn rosenrødt.

1. «Kanskje det var all hasjen og alkoholen, men å drukne meg selv virket som den eneste logiske utveien fra det latterlige livet jeg levde.»

Det skriver Holly Madison i boken «Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny» fra 2015. Madison var Hefners «hovedkjæreste» fra 2002, og har fortalt at livet i Playboy-huset gjorde henne suicidal.

HOLLY MADISON var Hugh Hefners «hovedkjæreste».

2. «Hef ligger der bare med sin Viagra-ereksjon. Det er bare en falsk ereksjon, og hver jente legger seg på topp i to minutter mens jentene i bakgrunnen prøver å gjøre ham tent. De skriker ting som «Fuck her daddy, fuck her daddy!»

BOK: Jill Ann Spoulding skrev boken «Upstairs» i 2004.

Det skriver Jill Ann Spaulding i boka «Upstairs», ifølge Huffington Post. Hun har beskrevet Playboy-huset som et hus hvor «farlige sex blir byttet mot berømmelse».

3. «Når man først begynner gir hovedkjæresten ham oralsex, og deretter har hun sex med ham. Hun er først ute fordi det er tryggest for hene. Ingen beskyttelse og ingen sjekk. Han bryr seg ikke.»

Dette sitatet kommer også fra Spauldings bok. Hun påstår at hun aldri så Hef bruke kondom, selv når han hadde orgier med en rekke kvinner.

4. «Mens du bor der må du være inne til 9 hver kveld. Du får ikke invitere venner inn. Du får absolutt ikke ha besøk av menn. Hvis du bryter reglene, blir du forvist.»

Det uttalte Carla Howe, som bodde i huset sammen med tvillingsøsteren Melissa, til The Mirror i 2015.



CARLA HOWE bodde i Playboy-huset med søsteren sin.



5. «Hvis du gjør noe feil, så får du en e-post. Reglene er svært strenge. Det finnes til og med regler når det gjelder Instagram og Twitter. Alt må komme frem i et godt lys, og hvis du er full på et bilde så får du problemer.»

Dette sier Carlas tvillingsøster, Melissa, til The Mirror. De beskriver livet i Playboy-huset som å bo i et fengsel.

6. «Quaaludes (et beroligende og søvngivende middel, journ.anm) skulle gi oss en god rus. Hef fortalte meg en gang at det skulle få jenter i humør til sex.»

Det skriver Izabella St James i boken «Bunny Tales: Behind Closed Doors at the Playboy Mansion», en Playboy-modell som bodde i huset på tidlig fra 2002 til 2004, ifølge The Daily Mail.

Izabella St James bodde i to år i Playboy-huset.

7. «Hver fredags morgen måtte vi gå opp til Hefs rom, vente mens han plukket opp hundebæsj fra teppet, og deretter spørre om lommepengene våre: tusen dollar i nye hundredollarsedler fra safen i bokhylla hans. Vi hatet denne prosessen. Hef utnyttet alltid sjansen til å ta opp alt han ikke var fornøyd med i forholdet. De fleste klagene handlet om mangel på harmoni blant kjærestene hans, eller vår manglende seksuelle deltakelse i «festene» han hadde på soverommet sitt.»

Dette kommer også fra Izabella St James' bok, gjengitt i The Daily Mail. Hun forteller videre at lommepengene ble inndratt hvis noen hadde brutt det strenge reglementet Hefner hadde innført i Playboy-huset.

8. «Jeg var vanligvis veldig, veldig full på disse kveldene (når hun hadde sex med Hefner, journ.anm). Jeg brydde meg ofte ikke så mye før neste dag. Jeg måtte være veldig full eller ha røyket mye hasj for å overleve disse kveldene. På minuttet trakk jeg meg unna og det var over. Det var som en jobb. Du stempler inn og ut. Det er ikke som jeg likte å ha sex med ham.»

Det sier Kendra Wilkinson, som bodde i Playboy-huset fra 2004 til 2009, ifølge The Mirror. Hun ble invitert inn i Playboy-huset like etter videregående, og har uttalt at hun ikke visste at det å bo der innebar å ha sex med Hefner.

KENDRA WILKINSON flyttet inn i Playboy-huset like etter videregående. Her er hun avbildet med Hefner i 2006.

